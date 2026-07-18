«الديكتاتور مبابي».. حالياً على مسرح المونديال!

معتز الشامي (أبوظبي)

فرض كيليان مبابي نفسه بطلاً لأغرب قصة صاحبت كأس العالم 2026، بعيداً عن الأهداف والنتائج، بعدما تحوّلت صوره ومقاطع الفيديو الساخرة التي تصفه بـ«الديكتاتور» إلى الظاهرة الأكثر انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي طوال البطولة.

وبدأت القصة بفيديو كرتوني مولد بالذكاء الاصطناعي، يظهر مبابي وهو يوبّخ عثمان ديمبيلي بعد تسجيله ثلاثية، قبل أن يهمس له «عمل رائع، لكن لا تكرر ذلك مرة أخرى».

ورغم أن المشهد خيالي بالكامل، فإن ملايين المشاهدات كانت كافية لإطلاق موجة هائلة من «الميمز»، التي صورت قائد فرنسا كحاكم عسكري يتحكم في كل شيء داخل المنتخب.

وخلال أيام، امتلأت المنصات بصور لمبابي مرتدياً الزي العسكري، أو جالساً على عرش، أو يصدر الأوامر لمدربه ديدييه ديشامب، بل وصل الأمر إلى دمجه مع شخصيات تاريخية مثيرة للجدل في أعمال ساخرة أنتج معظمها بالذكاء الاصطناعي.

لكن انتشار هذه الموجة لم يكن وليد الصدفة، فالبذور الأولى ظهرت عام 2024، عندما دخل مبابي في نزاع قانوني مع صاحب مطعم في مرسيليا استخدم اسمه في وصف إحدى وجبات «الكباب»، وقتها اتهمه صاحب المطعم بأنه «حوّل اسمه إلى ديكتاتورية»، لتبدأ العبارة في الانتشار، قبل أن تتغذى على الجدل المستمر حول نفوذ اللاعب داخل باريس سان جيرمان، ثم لاحقاً داخل ريال مدريد.

واتهمت تقارير إعلامية مبابي سابقاً بالتأثير في قرارات التعاقدات داخل باريس، كما ارتبط اسمه بخلافات مع نيمار وليونيل ميسي، ثم لاحقاً بقصص عن توتر علاقته ببعض نجوم ريال مدريد، وهي روايات وجدت في عالم «الميمز» أرضاً خصبة للمبالغة والسخرية.

ورغم ذلك، تؤكد مصادر مقرّبة من منتخب فرنسا أن الصورة المتداولة على الإنترنت تختلف كثيراً عن الواقع. فمبابي، بصفته قائد المنتخب، يتولى بالفعل التفاوض مع الاتحاد الفرنسي بشأن مكافآت اللاعبين، وترتيبات أُسرهم، ويتحدث باسم المجموعة مع الجهاز الفني، لكنه يفعل ذلك بصفته قائداً يتحمل المسؤولية، وليس «حاكماً» لغرفة الملابس.

ولم يتردد ديشامب نفسه في الدفاع عن نجمه، مؤكداً أن «الكثيرين يعتقدون أنه ديكتاتور، لكنه قائد مثالي داخل وخارج الملعب»، والمفارقة أن «الميمز» أصبحت مادة للضحك حتى داخل معسكر فرنسا، بعدما أطلق زملاؤه على مبابي لقب «موبوتو»، في إشارة ساخرة إلى الرئيس الكونغولي السابق موبوتو سيسي سيكو، بينما تشير مصادر مقربة من اللاعب إلى أنه يتعامل مع الأمر بروح مرحة.

وبينما تستمر السخرية في اجتياح الإنترنت، يواصل مبابي كتابة تاريخه داخل الملعب، باحثاً عن الحذاء الذهبي للمرة الثانية توالياً، وعن تحطيم الرقم التاريخي لليونيل ميسي في عدد أهداف كأس العالم، في محاولة لأن تكون إنجازاته الكروية أقوى من أي «ميم» صنعه الذكاء الاصطناعي.