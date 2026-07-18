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الرياضة

بأمر أرجنتيني وبعد 44 عاماً.. بايرن ميونيخ محروم من نهائي كأس العالم

بأمر أرجنتيني وبعد 44 عاماً.. بايرن ميونيخ محروم من نهائي كأس العالم
18 يوليو 2026 14:15

معتز الشامي (أبوظبي)
يشهد نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، المقرر إقامته مساء الأحد على ملعب ميتلايف، نهاية واحدة من أطول السلاسل الإحصائية في تاريخ البطولة، بعدما أدى خروج إنجلترا من نصف النهائي إلى كسر رقم قياسي استمر 44 عاماً، فيما يقف ليونيل ميسي على أعتاب تحطيم رقم تاريخي آخر يعود إلى 64 عاماً، إذا قاد منتخب بلاده للاحتفاظ باللقب.
وانتهى مشوار إنجلترا في البطولة بخسارة 2-1 أمام الأرجنتين في الدور نصف النهائي، بعدما قلب حامل اللقب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، ليتأهل منتخب التانجو إلى النهائي لمواجهة إسبانيا.
وأسفرت خسارة إنجلترا عن نهاية واحدة من أطول السلاسل الإحصائية في تاريخ نهائيات كأس العالم. فعلى مدار 44 عاماً، شهدت كل مباراة نهائية في كأس العالم مشاركة لاعب واحد على الأقل من بايرن ميونيخ، وهو رقم استمر دون انقطاع، ليضمن النادي الألماني وجود ممثّل له في أحد طرفي النهائي في جميع النسخ خلال تلك الفترة.
لكن خروج إنجلترا من البطولة أطاح بآخر لاعب من بايرن ميونيخ لا يزال حاضراً في المنافسات، وهو هاري كين، ما يعني أن نهائي 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا سيقام للمرة الأولى منذ 44 عاماً من دون أي لاعب يمثّل النادي البافاري.
ورغم أن هذا الرقم لا يؤثّر على مجريات المباراة نفسها، فإنه يضع نهاية لإحدى أكثر السلاسل الإحصائية تميزاً واستمراراً في كرة القدم.
وفي المقابل، قد يشهد النهائي تحطيم رقم تاريخي آخر أكثر أهمية، حيث يمتلك ليونيل ميسي وزملاؤه فرصة قيادة الأرجنتين إلى لقبها الثاني توالياً بعد التتويج في نسخة 2022.
وفي حال نجحت الأرجنتين في الفوز، ستصبح أول منتخب يحتفظ بكأس العالم منذ البرازيل التي تُوجت باللقب في نسختي 1958 و1962، لتنهي انتظاراً استمر 64 عاماً.
وسيمثّل تحقيق هذا الإنجاز إضافة بارزة إلى إرث ميسي، إذا نجح في تسجيل رقم تاريخي جديد فيما قد تكون مشاركته الأخيرة في كأس العالم.
ولن تكون مهمة الأرجنتين سهلة، حيث تدخل إسبانيا المباراة بعدما تُوِّجت ببطولة أوروبا قبل عامين، كما قدّمت مستويات قوية طوال البطولة، كان آخرها الفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.

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