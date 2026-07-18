«قابلني عند الساعة».. نيويورك تضبط العالم على نهائي المونديال

معتصم عبدالله (أبوظبي)

«قابلني عند الساعة» عبارة يردّدها سكان نيويورك منذ أكثر من قرن عند تحديد مواعيدهم في محطة جراند سنترال، في إشارة إلى ساعة الأوبال الشهيرة ذات الوجوه الأربعة، والتي تحولت مع اقتراب نهائي كأس العالم 2026 إلى رمز عالمي للعدِّ التنازلي، بعدما اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتكون نقطة الانطلاق الرمزية لأكبر مباراة في تاريخ البطولة.

وقبل أن يطلق الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش صافرة بداية النهائي المرتقب بين الأرجنتين وإسبانيا، في الثالثة عصر الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (23:00 بتوقيت الإمارات)، نقل «فيفا» أجواء المباراة إلى قلب نيويورك عبر مبادرة بصرية استثنائية في محطة جراند سنترال، أحد أشهر المعالم التاريخية في العالم.

وحوّل الاتحاد الدولي الساعة الشهيرة ولوحات المغادرة داخل المحطة إلى عدٍّ تنازلي لانطلاق المباراة، في رسالة تؤكد أن العالم، رغم اختلاف المناطق الزمنية، سيعيش لحظة واحدة مع انطلاق صافرة البداية من ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي.

وبرمجت لوحات المغادرة خصيصاً لعرض توقيت انطلاق النهائي في مدن جميع الدول الـ48 التي شاركت في كأس العالم 2026، من مدريد وبوينس آيرس إلى الرباط وطوكيو، ومن مكسيكو سيتي وتورونتو إلى أوكلاند، في احتفاء بالطابع العالمي للبطولة، ورسالة تؤكد أن جميع المنتخبات المشاركة ستبقى جزءاً من المشهد حتى اللحظة الأخيرة.

وأوضح «فيفا» أن المبادرة تُجسّد فكرة توحيد مليارات المشجعين حول العالم في توقيت واحد، تماماً كما ظلت محطة جراند سنترال، منذ افتتاحها عام 1913، رمزاً للحركة والتواصل واستقبال المسافرين من مختلف أنحاء العالم.

وتبقى ساعة الأوبال ذات الوجوه الأربعة، المعلّقة فوق مركز الاستعلامات في الرّدهة الرئيسية، أشهر معالم المحطة وأكثرها شهرة، حتى أصبحت نقطة اللقاء الأشهر في نيويورك، إذ يكتفي السكان بعبارة «قابلني عند الساعة» عند تحديد مواعيدهم، في إشارة يفهمها الجميع، دون الحاجة إلى مزيد من التوضيح.

وتعود الساعة، المحفوظة داخل هيكل مربع من خشب البلوط، إلى حقبة ما قبل العصر الرقمي، ولا تزال تحمل اسم شركة New York Self Winding Clock Company، لتظل واحدة من أبرز الرموز التاريخية في المدينة، قبل أن يمنحها نهائي كأس العالم 2026 دوراً جديداً، حين تحوّلت من نقطة تجمُّع لسكان نيويورك إلى ساعة تجمع العالم كله على موعد واحد.