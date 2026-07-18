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الرياضة

كلباء يعزّز حصونه بمدافع دورتموند

كلباء يعزّز حصونه بمدافع دورتموند
18 يوليو 2026 15:15

فيصل النقبي (كلباء)
أعلنت شركة نادي كلباء لكرة القدم تعاقدها مع المدافع الألماني كوراي غونتر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخط الخلفي للفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، مستفيدة من الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب في الملاعب الأوروبية والآسيوية.
ويبلغ غونتر من العمر 31 عاماً، ويشغل مركز قلب الدفاع، ويُعد من الأسماء المعروفة بعدما خاض مسيرة احترافية مع أندية بارزة، أبرزها بروسيا دورتموند، وجلطة سراي، وهيلاس فيرونا الإيطالي، قبل أن يخوض آخر تجاربه مع نادي الأخدود السعودي في الموسم الماضي، كما سبق له تمثيل منتخبات ألمانيا السنية، وهو ما يمنح كلباء إضافة دفاعية تمتلك الخبرة والقدرة على قيادة الخط الخلفي.
وفي الوقت ذاته، يواصل فريق كلباء استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره الخارجي المقام في النمسا، حيث يخوض اللاعبون تدريبات يومية بإشراف الجهاز الفني، إلى جانب برنامج يتضمن أربع مباريات ودّية متدرجة المستوى، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية والوصول إلى أفضل درجات الانسجام قبل العودة إلى دولة الإمارات واستكمال المرحلة الأخيرة من الإعداد.
ويأتي التعاقد مع كوراي غونتر ضمن خطة إدارة كلباء لتدعيم صفوف الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والجودة، بما يعزّز طموحات النادي في تقديم موسم قوي وتحقيق نتائج إيجابية في منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

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