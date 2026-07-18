السبت 18 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بين إرث ميسي وطموح الإسبان.. يامال عبقري يبحث عن لوحة المونديال

بين إرث ميسي وطموح الإسبان.. يامال عبقري يبحث عن لوحة المونديال
18 يوليو 2026 16:00

معتز الشامي (أبوظبي)
لا يحتاج لامين يامال إلى مباراة نهائي كأس العالم 2026 ليؤكد أنه أحد أعظم المواهب التي عرفتها كرة القدم الحديثة، لكنه يحتاجها ليضع اللمسة الأخيرة على لوحة قد تخلّده بين أساطير اللعبة، وهو لا يزال في التاسعة عشرة من عمره.
حين قال قبل أشهر: «عندما أصل إلى منطقة الجزاء والكرة معي.. أنا من يقرّر ما سيحدث»، لم يكن يتحدث عن هدف أو مراوغة، بل كان يختصر شخصيته بالكامل. الهدوء، والثقة، والسيطرة على اللحظة، هي السمات التي جعلت جناح إسبانيا يتحول في سنوات قليلة إلى اللاعب الأكثر إثارة في العالم.
نهائي الأحد أمام الأرجنتين يحمل رمزية استثنائية، فبينما يستعدُّ ليونيل ميسي على الأرجح لآخر ظهور له في كأس العالم، يقف يامال على الطرف الآخر، وكأن كرة القدم تتهيأ لانتقال الراية من أسطورة صنعت التاريخ إلى نجم يحاول كتابة فصله الأول في كتاب الخالدين.
ورغم الضجيج الإعلامي الهائل الذي يحيط به، يبدو يامال وكأنه لا يسمع شيئاً، فاللاعب الذي وصفه مدربه لويس دي لا فوينتي بأنه «لمسته عصاً من السماء»، اعتاد منذ صغره التعامل مع الضغوط، حيث نشأ في حي روكافوندا المتواضع بمدينة ماتارو، وسط ظروف معيشية صعبة، وشاهد والدته تكافح من أجل تربيته، وهي التجربة التي يقول إنها جعلته ينضج قبل أوانه.
وبدأ رحلته مع برشلونة في السابعة، وانتقل إلى أكاديمية «لا ماسيا» وهو في الثانية عشرة، وهناك لم يلفت الأنظار بموهبته فقط، بل بذكائه الكروي أيضاً، وهو ما أدركه تشافي هرنانديز مبكراً فضمّه لتدريبات الفريق الأول وهو في الخامسة عشرة، قبل أن يحطّم بعدها سلسلة طويلة من الأرقام القياسية بقميصي برشلونة وإسبانيا.
ورغم أن مستواه في مونديال 2026 لم يصل بعد إلى قمته المعتادة، فإن إشراقاته كانت كافية لإرباك كل دفاع واجهه، من تألقه أمام بلجيكا، ثم مساهمته الكبيرة في إقصاء فرنسا، ليؤكد أن النُّسخة الأفضل من يامال بدأت تظهر مع اقتراب البطولة من نهايتها، رغم الشكوك التي أثارتها غيابه عن أحد التدريبات بسبب الإجهاد.
الأرقام وحدها تكشف حجم الظاهرة. ففي عمر 19 عاماً، يمتلك يامال 32 مباراة دولية، أي أكثر من ضعف ما كان يملكه بيليه في العمر نفسه، وأكثر بكثير من ميسي ومارادونا وكريستيانو رونالدو. كما أن حصيلته التهديفية المبكرة تتجاوز ما حققه الثنائي الأشهر في تاريخ اللعبة عند السن ذاتها.
لكن الأرقام ليست كل شيء. فالمباراة النهائية قد تمنحه ما لا تمنحه الإحصاءات، لقب كأس العالم، والانضمام إلى قائمة قصيرة للغاية من المراهقين الذين رفعوا الكأس الأغلى في تاريخ كرة القدم.
ربما لا يريد دي لا فوينتي مقارنته بميسي، مفضِّلاً تشبيهه بدالي أو مايكل أنجلو، لأن العباقرة - كما يقول - يرون المستحيل أمراً عادياً. وفي نيوجيرسي، سيكون العالم كله بانتظار معرفة ما إذا كان لامين يامال سيرسم أعظم لوحة في مسيرته حتى الآن.

أخبار ذات صلة
يستعد لكسر القائمة الأحادية.. 90 دقيقة تفصل سكالوني عن «رقم الصمود»
فرنسا وإنجلترا.. معركة الذهب والبرونز
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
لامين يامال
ميسي
نهائي كأس العالم
آخر الأخبار
محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
الأخبار العالمية
باكستان تدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة
اليوم 19:07
جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأخبار العالمية
البديوي يدين هجمات إيران على الكويت والبحرين والأردن
اليوم 18:22
عناصر من الشرطة التركية أثناء عمليات مداهمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تركيا توقف عشرات الأشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش
اليوم 18:08
ذياب بن محمد بن زايد: يوم عهد الاتحاد محطة تاريخية ملهمة في البناء وقوة الإرادة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: يوم عهد الاتحاد محطة تاريخية ملهمة في البناء وقوة الإرادة
اليوم 17:48
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي
اليوم 17:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©