فرنسا وإنجلترا.. معركة الذهب والبرونز

معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار إلى مواجهة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026 بين فرنسا وإنجلترا، حيث يسعى المنتخبان لإنهاء مشوارهما في البطولة بانتصار يخفّف من خيبة الإخفاق في بلوغ المباراة النهائية.

وبين تاريخ طويل من المواجهات المباشرة، وأرقام لافتة، وتوقّعات تصبُّ في مصلحة «الديوك»، تكتسب المباراة أهمية تتجاوز مجرد حسم المركز الثالث.

دخل المنتخبان الدور نصف النهائي باعتبارهما من أبرز المرشحين لبلوغ النهائي، لكنّ كليهما اصطدم بعقبة أنهت حلم المنافسة على اللقب.

سقط المنتخب الفرنسي أمام إسبانيا بعدما نجح خط وسط «لا روخا» بقيادة رودري، إلى جانب الصلابة الدفاعية، في الحدِّ من خطورة الرباعي الهجومي الفرنسي. وانعكس ذلك على الأرقام، حيث سجّلت فرنسا 0.31 هدف متوقع (xG) فقط، وهو أسوأ معدّل لها في مباراة واحدة بتاريخ مشاركاتها في كأس العالم.

أما إنجلترا، فكانت على بُعد خطوات من التأهل بعدما تقدمت على الأرجنتين بهدف أنتوني جوردون في الشوط الثاني، قبل أن تتراجع إلى الخلف، وهو ما منح ليونيل ميسي حرية أكبر في الاستحواذ على الكرة. وخلال الثلاثين دقيقة التي فصلت بين هدف إنجلترا وتعادل إنزو فرنانديز، لم تتجاوز نسبة استحواذ المنتخب الإنجليزي 12%، قبل أن تعود الأرجنتين وتحسم اللقاء، بينما أضاف ميسي تمريرتين حاسمتين إلى رصيده.

وتخوض إنجلترا مباراة تحديد المركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخها، بعدما خسرت أمام إيطاليا في نسخة 1990، ثم أمام بلجيكا في مونديال 2018. في المقابل، تخوض فرنسا «النهائي البرونزي» للمرة الرابعة، بعدما فازت على ألمانيا عام 1958، وخسرت أمام بولندا عام 1982، قبل أن تتغلب على بلجيكا عام 1986، وشهدت جميع تلك المباريات تسجيل 5 أهداف على الأقل.

ومن المتوقع أن يُجري المنتخبان عدة تغييرات على التشكيل الأساسي، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين، في ظل سعي بعض النجوم إلى زيادة حصيلتهم التهديفية في كأس العالم للبقاء في دائرة المنافسة على الحذاء الذهبي، خصوصاً مبابي الذي يمتلك 8 أهداف في النُّسخة الحالية، وهو الأمر الذي ينطبق علي هاري كين وجود بيلينجهام، حيث يمتلك كل منهما 6 أهداف ولا يزال يمتلكان فرصة المنافسة، رغم ضعفها لمصلحة ميسي ومبابي.

ويملك هاري كين 14 هدفاً في تاريخ البطولة، يتقاسم بها المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين مع جيرد مولر، ويبتعد بهدف واحد فقط عن رونالدو نازاريو صاحب 15 هدفاً. وفي المقابل، رفع كيليان مبابي رصيده إلى 20 هدفاً في كأس العالم، ليأتي خلف ليونيل ميسي الذي سجّل 21 هدفاً.

كما تُمثل المباراة المحطة الأخيرة للمدرب ديدييه ديشامب مع المنتخب الفرنسي، بعدما سبق له التتويج بكأس العالم لاعباً عام 1998 ومدرباً عام 2018، ليصبح واحداً من ثلاثة فقط نجحوا في تحقيق اللقب بالصفتيْن.

وتحمل المباراة طابعاً تاريخياً، حيث ستكون المواجهة الرابعة بين المنتخبين في كأس العالم. وسبق لإنجلترا أن فازت بنتيجة 2-0 في نسخة 1966، ثم كرّرت تفوّقها بنتيجة 3-1 عام 1982، بينما حسمت فرنسا آخر مواجهة بينهما بالفوز 2-1 في ربع نهائي مونديال 2022.

وعلى مستوى جميع المواجهات الأخيرة، حققت إنجلترا فوزاً واحداً فقط في آخر 9 مباريات أمام فرنسا، مقابل تعادلين و6 هزائم، كما لم تُحقق أي انتصار في آخر أربع مواجهات رسمية بين المنتخبين منذ فوزها 3-1 في كأس العالم 1982.

ووفقاً لشبكة أوبتا، تدخل فرنسا المباراة باعتبارها المرشح الأوفر حظاً للفوز خلال الوقت الأصلي، بنسبة 50.7%، مقابل 25.6% لإنجلترا، فيما بلغت نسبة التعادل 23.7%.