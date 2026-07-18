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الرياضة

برصيد 22 فوزاً.. «ريبلز رومانس» يعتزل السباقات بعد مسيرة الإنجازات

برصيد 22 فوزاً.. «ريبلز رومانس» يعتزل السباقات بعد مسيرة الإنجازات
18 يوليو 2026 17:00

عصام السيد (أبوظبي)

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اعتزل الحصان الرحّالة «ريبلز رومانس»، أحد أبرز نجوم جودلفين في السباقات رفيعة المستوى حول العالم، خلال مسيرة استثنائية لامعة امتدت 7 مواسم، وسجّل ابن «دباوي» 22 فوزاً، منها 9 على مستوى (فئة1)، متضمنة دبي شيما كلاسيك، وشامبيونز أند شاتر كب، ونسختان من بريدرز كب تيرف.
وحقق هذا الحصان، الذي درّبه تشارلي أبلبي، والذي يبلغ من العمر ثماني سنوات، أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني كجوائز، وفاز في 22 سباقاً من أصل 32، وكان آخر فوز له في سباق «أميرة ويلز ستيكس» من الفئة الثانية في مضمار جولاي.
وقال أبلبي: «كنا نعلم دائماً أن هذا اليوم سيأتي، ولكنه مع ذلك يوم حزين للغاية للجميع في مولتون بادوكس وجودولفين ككل، لقد أثبت «ريبلز رومانس» أنه حصان متميز لسنوات عديدة، وقد أخذنا في رحلة لن ننساها أبداً». 
وأضاف: «بعد فوز رائع آخر في نيوماركت الأسبوع الماضي، ناقشنا الأمر جميعاً وشعرنا بأن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتنا، لقد كان شرفاً عظيماً لنا تدريب مثل هذا الحصان المذهل، الذي كان من دواعي سرورنا الاعتناء به منذ لحظة وصوله. أتوجّه بالشكر الجزيل إلى فريق مولتون بادوكس بأكمله، الذين بذلوا جهوداً جبارة في رعايته». 
وأضاف أبلبي: «لقد قضينا أياماً رائعة معاً، وأينما كنت في العالم، هو الحصان الذي يسألني عنه الناس، لقد حظي بشعبية كبيرة، وكنت دائماً أتأثر بالاستقبال الحافل الذي حظي به في جميع أنحاء العالم. يحلم المرء بامتلاك حصان مثل «ريبلز رومانس»، وأنا ممتنٌ للغاية لكوني جزءاً من قصته». 
ومع أن شهرته الأكبر تعود إلى إنجازاته الدولية، والتي تضمنت فوزين في قطر، إلا أن «ريبلز رومانس» حقق نجاحاتٍ باهرة في بريطانيا، بما في ذلك فوزه بكأس يوركشاير وسباق هاردويك ستيكس في رويال أسكوت العام الماضي.
قال ويليام بويك، الذي امتطى صهوة هذا الحصان في جميع مشاركاته، باستثناء خمس: «لقد اصطحبني «ريبلز رومانس» في مغامراتٍ رائعة، وأشعر بفخرٍ كبير لأنني تمكنت من امتطاء حصانٍ بمكانته. لقد أثبت مراراً وتكراراً أنه حصانٌ استثنائي، وأعتز باللحظات التي قضيناها معاً. كان حصاناً رائعاً للركوب، يتمتع بحضور طاغٍ وعزيمة لا تلين على الفوز، وهو فخرٌ عظيم لكل من عمل معه في جودلفين، سجلّه العالمي كان استثنائياً، وأنا مدين له بالكثير».

 

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