كلوب يرفض مزاعم مواقع التواصل الاجتماعي

نيويورك (د ب أ)

نفى يورجن كلوب بشكل قاطع التقارير المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت أنه أدلى بتصريحات بشأن هزيمة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم في قبل نهائي كأس العالم، أو انتقد خلالها خطط مدربه توماس توخيل.

وقال كلوب في مقطع فيديو على "إنستجرام": " اليوم، تلقيت الكثير من الرسائل بشأن أشياء على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أنني تحدثت عن مباراة إنجلترا، وعن توماس توخيل، والخطط التكتيكية، وأمور من هذا القبيل".

وفي إشارة منه كمحلل لقناة "ماجينتا تي في " ، قال كلوب :"هذا غير صحيح. لم أتحدث إلى أي شخص خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الماضية. وأول مرة سأتحدث فيها علناً ستكون يوم الأحد خلال نهائي كأس العالم".

وأكد :"إنه عالم مجنون. لا تصدقوا كل ما تقرأونه. هذه المرة، ما نشر خاطئ تماماً".

وكان المنتخب الإنجليزي خسر أمام الأرجنتين بنتيجة 1 / 2 في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي، وتعرض مدربه توماس توخيل لانتقادات بسبب أسلوبه الدفاعي بعد تقدم فريقه بهدف نظيف، قبل أن تسجل الأرجنتين هدفين في الدقائق الأخيرة وتحسم المباراة.

ولم يكن كلوب، المدرب السابق لليفربول، والذي يستعد لتولي تدريب المنتخب الألماني، ضمن فريق التحليل في شبكة "ماجينتا تي في" خلال هذه المباراة.