صورة جمعت الأساطير.. ويبقى ميسي «ملك التأثير»

نيويورك (أ ب)

اجتمع على منصة واحدة، خلال فعالية «فاناتيكس فيست» في نيويورك، مساء الجمعة، عدد من أعظم أساطير الرياضة في مشهد بدا أشبه بالخيال.

لقد كان هناك توم برادي، أكثر لاعب تتويجاً بلقب السوبر بول في التاريخ، ونوفاك ديوكوفيتش، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات الجراند سلام للتنس للرجال، وكيفن دورانت، أول لاعب يحرز أربع ذهبيات أولمبية في تاريخ كرة السلة للرجال.

ولكن قبل أن يغادروا، حرصوا جميعاً على التقاط صورة «سيلفي» مع ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين لكرة القدم.

ويُعد ذلك أحدث دليل على المكانة الاستثنائية التي يتمتع بها ميسي، حيث يبدو أن حتى أكبر نجوم الرياضة في العالم يستمتعون بفرصة التواجد إلى جانب أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ.

وسيكون الجميع على موعد مع متابعته غداً الأحد، إلى جانب ما يقرب من 5. 1 مليار مشاهد حول العالم، عندما يلتقي منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي مع إسبانيا في نهائي كأس العالم.

وقال ميسي: «سنقدم كل ما لدينا».

وكان المؤتمر الصحفي الحافل بالنجوم هو الظهور الإعلامي الأخير المتوقع لميسي قبل المباراة النهائية، غداً الأحد، في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي. وقرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استغلال فعالية «فاناتيكس فيست»، وهي احتفالية رياضية تستمر أربعة أيام في نيويورك وتشمل جلسات توقيع وظهوراً لنجوم الرياضة، لاستضافة المؤتمرات الصحفية التمهيدية للنهائي، ما أتاح لمئات الجماهير فرصة مشاهدة ميسي عن قرب في أجواء لا تكون متاحة عادة للجمهور.

وقال قائد المنتخب الإسباني رودري: «من الصعب وصف ما يمثّله ميسي كلاعب، وما يعنيه بالنسبة للأرجنتين. وبالنسبة لي، فهو أعظم لاعب في التاريخ».

وكانت فكرة الفعالية بسيطة، حيث تولى النجوم مهمة طرح الأسئلة بدلاً من الصحفيين، في خروج غير معتاد عن الشكل التقليدي للمؤتمرات الصحفية.

وسأل برادي ميسي عن الصورة التي انتشرت بشكل واسع هذا الأسبوع، والتي يظهر فيها وهو يحمّم طفلاً رضيعاً أصبح لاحقاً نجم المنتخب الإسباني لامين يامال، ليرد ميسي: «يا لها من صورة مجنونة».

من جانبه، سأل ديوكوفيتش مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن كيفية التعامل مع الضغوط، ثم وجّه نُسخة مشابهة من السؤال إلى ميسي.

وبعد انتهاء ميسي من إجابته، قال ديوكوفيتش ببساطة: «شكراً يا ليو».، ثم وجّه أسئلة إلى مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي وقائدها رودري حول كيفية الحفاظ على الهدوء في اللحظات الحاسمة، قبل أن يعود برادي ليسأل ميسي مجدداً عن صورته مع يامال، ويسأل رودري عما سيقوله لزملائه قبل النهائي. وبعد ذلك انضم كيفن دورانت، موجّهاً سؤالاً إلى حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز حول ما يعنيه الفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وبدا أن منتخبي الأرجنتين وإسبانيا استمتعا بالأجواء، حيث لم يكن نهائي كأس العالم وحده هو الحدث الاستعراضي، بل إن الفعالية التي سبقته كانت كذلك.

وقال سكالوني: «إنها مجرد مباراة أخرى. لا يمكننا التفكير طوال الوقت في أنها نهائي كأس العالم».

وقال ميسي: «قلت ذلك مرات عديدة، نحن لا نتوقف أبداً عن القتال».

وبهذا، حجز المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، مقعده في نيويورك، وعندما صعد ميسي إلى المنصة الجمعة، لم يصفق كثيرون من الحضور الذين احتشدوا داخل القاعة، لأنهم كانوا منشغلين برفع هواتفهم لتوثيق اللحظة.

وأدرك ميسي ما يريده الجمهور، فابتسم ولوح لهم، لتتعالى الهتافات في القاعة.

وعقب انتهاء الفعالية، تجمع الجميع، من اللاعبين والمدربين، إلى جانب الممثل والكوميدي كيفن هارت، ومغني الراب والمنتج ترافيس سكوت، ونجم إنجلترا السابق ريو فرديناند، والرئيس التنفيذي لشركة «فاناتيكس» مايكل روبين وآخرين، لالتقاط صورة «سيلفي» جماعية، بينما ظهرت الجماهير في الخلفية.

وقال سكالوني: «سيكون عرضاً رائعاً يوم الأحد».

وبدا أن ميسي ألقى نظرة سريعة على صندوق الكأس قبل مغادرته، لكن في كل الأحوال، فهو لا يحتاج إلى تذكير بما هو على المحك، حيث لم ينجح أي منتخب في الاحتفاظ بلقب كأس العالم منذ البرازيل عامي 1958 و1962، ويملك ميسي الآن فرصة لإضافة إنجاز جديد إلى سجله الحافل.