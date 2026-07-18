«التمهيدي الثاني» بمهرجان العين لسباقات الهجن ينطلق 31 يوليو

أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، انطلاق السباق التمهيدي الثاني 31 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الزمني في النسخة الثانية لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الاتحاد، إلى مشاركة آلاف المطايا من داخل الدولة وخارجها في المنافسة التمهيدية الأولى مؤخراً، ضمن المهرجان الذي سيقام خلال الفترة من 3 يوليو إلى 9 أكتوبر 2026، في ميدان الروضة في منطقة العين، بتنظيم مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، وإشراف اتحاد سباقات الهجن.

وذكر أن النسخة الثانية ستشهد ثلاث جولات تمهيدية تقام خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر 2026، على أن تختتم بالمنافسات النهائية مطلع شهر أكتوبر، لتتويج المميزين من نخبة المطايا والمشاركين، كما يتضمن تنظيم 605 أشواط موزّعة على الفئات العمرية المختلفة للإبل، بما في ذلك فئات الفطامين والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، بمسافات متنوعة تقام جميعها في الفترة الصباحية.

ولفت إلى أن دولة الإمارات عزّزت مكانتها العالمية المرموقة في تنظيم سباقات الهجن، بعد النجاح المميز للنسخة الأولى من مهرجان العين لسباقات الهجن في ميدان الروضة، والذي يُعد منصة جديدة، لترسيخ الاهتمام برياضات الآباء والأجداد، والحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي والهوية الوطنية.