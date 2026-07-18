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الرياضة

روني يفي بوعده للنرويج ويجدف في نهر هدسون

روني يفي بوعده للنرويج ويجدف في نهر هدسون
18 يوليو 2026 15:19

نيويورك(د ب أ)
أوفى واين روني بوعده بعد تأهل منتخب النرويج لكرة القدم، إلى دور الثمانية في كأس العالم، بعدما خاض تجربة التجديف في نهر هدسون بمدينة نيويورك.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن جماهير النرويج قدمت واحدة من أكثر اللقطات التي لا تنسى في بطولة كأس العالم 2026 من خلال احتفالها الشهير بـ"تجديف الفايكنج"، ما دفع مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق إلى التعهد بخوض تجربة التجديف في نهر ميرسي بمدينة ليفربول، إذا نجحت النرويج في إقصاء البرازيل من دور الـ16.
ونجح المنتخب النرويجي في تحقيق ذلك بفضل تألق إيرلينج هالاند، الذي سجل هدفين رائعين في الدقائق الأخيرة، قبل أن يطالب روني بالالتزام بوعده.
ونفذ روني "40 عاماً" وعده بالفعل، وإن كان اختار نهر هدسون في نيويورك بدلاً من نهر ميرسي في ليفربول، برفقة زميليه في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي سبورت" ميكا ريتشاردز وجو هارت.
وقال روني :"استمتعت بالأمر. جماهير النرويج كانت رائعة، أليس كذلك؟ لذلك قمنا بهذا احتراماً للجماهير. بذلنا أفضل ما لدينا!"
ووجه روني حديثه مباشرة إلى هالاند قائلاً:"استمتع بالأمر. شاهدنا فيديو لك وأنت ترقص في ماربيا، لذلك أتمنى أن تستمتع بهذا أيضاً!".
وكان المنتخب النرويجي دفع نظيره الإنجليزي إلى خوض وقت إضافي في دور الثمانية، قبل أن يحسم جود بيلينجهام المباراة بهدف الفوز.

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