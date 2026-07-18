6 ميداليات لسيدات الإمارات في «آسيا للجوجيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت لاعبات منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مسيرة المنتخب في النسخة العاشرة من بطولة آسيا، بعد حصدهن ست ميداليات، بواقع ذهبيتين، وفضية، وثلاث برونزيات، خلال منافسات السيدات التي أقيمت اليوم السبت في صالة «ألماتي أرينا» بمدينة ألماتي الكازاخستانية. ورفعت هذه الحصيلة رصيد المنتخب إلى 15 ميدالية خلال يومين، عقب إحراز لاعبي المنتخب تسع ميداليات في منافسات الرجال أمس الجمعة، ليواصل أبطال وبطلات الإمارات المنافسة بقوة على صدارة الترتيب العام.

ويجسّد حضور لاعبات المنتخب في البطولة المكانة التي رسّختها بنت الإمارات في مسيرة الإنجازات الرياضية للدولة، بعد أن أصبحت شريكاً رئيساً في صناعة التفوق على الساحتين القارية والدولية. ويقف دعم القيادة الرشيدة في صدارة عوامل هذا النجاح، بما أتاح للاعبات منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب وإعدادهن وفق أعلى المعايير، ومرافقتهن في مسار تصاعدي يقود إلى منصات التتويج.

وحلقت أسماء الحوسني بذهبية وزن تحت 52 كلجم، فيما فازت شما الكلباني بذهبية وزن تحت 63 كلجم. وحصلت العنود الحربي على فضية وزن تحت 48 كلجم، فيما أحرزت حمدة الشكيلي برونزية وزن تحت 45 كلجم، وبلقيس عبدالله برونزية وزن تحت 48 كلجم، وحصة الشامسي برونزية وزن تحت 52 كلجم.

وقدّمت لاعبات المنتخب أداءً اتسم بالثبات والوعي التكتيكي، ونجحن في إدارة نزالات قوية أمام نخبة من أبرز لاعبات القارة. وأسهمت قدرتهن على تنويع أساليب اللعب والمحافظة على التركيز في المراحل الحاسمة في بلوغ عدد من النهائيات، وتعزيز رصيد الإمارات في سباق الترتيب العام.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الإنجازات المتواصلة للاعبات المنتخب تعكس المكانة الراسخة لبنت الإمارات في المشروع الرياضي الوطني، وتترجم رؤية تؤمن بقدرتها على المنافسة والتميز في أكبر المحافل.

وقال: «تحضر بنت الإمارات اليوم بوصفها ركناً رئيسياً في رحلة الإنجازات، بعد أن أثبتت جدارتها في البطولات القارية والعالمية، وقدرتها على تحمّل مسؤولية تمثيل الدولة بأعلى درجات الكفاءة. ويأتي دعم القيادة الرشيدة في مقدمة أسرار هذا النجاح، حيث منح الرياضة النسائية قاعدة قوية، ومهّد أمام اللاعبات مساراً واضحاً يبدأ باكتشاف الموهبة ويمتد إلى إعداد البطلات وصعود منصات التتويج».

وأضاف: «تؤدي لاعبات المنتخب دوراً مؤثراً في قوة الحصيلة الإجمالية وترتيب الإمارات بين منتخبات القارة. وتؤكد نتائج اليوم جودة العمل المتواصل مع هذه المجموعة، وما تتمتع به اللاعبات من انضباط وطموح وقدرة على التعامل مع ضغط المنافسات الكبرى. وسنواصل تطوير هذا المسار بما يضمن استدامة الإنجاز وتعاقب الأجيال القادرة على رفع علم الدولة».

من جانبها، أكدت مارينا ريبيرو، مدربة المنتخب الوطني للسيدات، أن اللاعبات دخلن المنافسات باستعداد فني وذهني مكّنهُن من التعامل بكفاءة مع تنوع أساليب المنافسات وقوة النزالات.

وقالت ريبيرو: «التزمت اللاعبات بالتعليمات الفنية، وأظهرن نضجاً واضحاً في قراءة مجريات النزالات وتحديد اللحظة المناسبة للهجوم أو تثبيت السيطرة. وكان التركيز على إدارة الإيقاع، والمحافظة على التوازن، والتحول السريع بين الخطط وفق طبيعة كل مواجهة، وقد نجحن في تطبيق هذه العناصر تحت الضغط».

وأضافت: «تملك هذه المجموعة روحاً تنافسية عالية ورغبة دائمة في التطور. وتمنحنا نتائج اليوم مؤشرات مهمة على تقدم اللاعبات، فيما يبقى طموحنا مواصلة رفع مستوى الأداء وترسيخ حضور المنتخب الإماراتي في صدارة الجوجيتسو النسائي قارياً وعالمياً».

«فخر كبير» وقالت شمّا الكلباني المتوجة بالميدالية الذهبية في وزن 63 كجم: «أشعر بفخر كبير لرفع علم الإمارات على منصة التتويج، ودخلت كل نزال بتركيز كامل، وحرصت على الالتزام بالخطة والمحافظة على هدوئي حتى اللحظة الأخيرة، بكل تأكيد تمنحنا ثقة القيادة الرشيدة ودعم الاتحاد دافعاً دائماً لتقديم أقصى ما لدينا وتمثيل الدولة بالصورة التي تليق بها».

وأضافت: «تحمل كل لاعبة في المنتخب مسؤولية تجاه الأجيال الصاعدة، لأن كل إنجاز تحققه بنت الإمارات يفتح أمام لاعبات أخريات طريقاً أوسع نحو التميز».