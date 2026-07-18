بطل كأس العالم ممنوع من حضور نهائي المونديال

مدريد (رويترز)

ناشد المدافع الإسباني السابق جوان كابديفلا الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب لمساعدته، بعد رفض طلب دخوله إلى الولايات المتحدة لحضور نهائي كأس العالم لكرة القدم ⁠بين إسبانيا والأرجنتين حاملة اللقب غدا ​الأحد.وقال كابديفلا، الذي كان أحد ​أفراد ‌منتخب إسبانيا الفائز ⁠بكأس العالم ​2010، إنه تم رفض طلبه لأنه شارك في مباراة استعراضية ضمت نجوم الدوري الإسباني في إيران عام 2016.

وكتب كابديفلا في منشوره "أخبروني للتو أنني لا ​أستطيع السفر إلى المباراة النهائية مع أطفالي لأن طلبي للحصول على تصريح السفر الإلكتروني قد رفض".

وأضاف "هل يمكن لأحد مساعدتي في هذا الأمر؟ لا يمكنكم تصور مدى حماسي لوجودي هناك مع جميع ​زملائي في ‌فريق ⁠2010 ‌وتشجيع هذا الفريق. "لا ‌أصدق أنهم لا يسمحون لي بدخول الولايات المتحدة، وأنني ⁠سأفوت لحظة كهذه مع أطفالي الذين ​يحبون كرة القدم كثيرا".