«الإمارات للدراجات» يحلق بثنائية جديدة في طواف فرنسا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصل فريق الإمارات-إكس آر جي فرض هيمنته على النسخة الـ113 من «طواف فرنسا للدراجات»، بعدما حقق السلوفيني تادي بوجاتشار فوزه الرابع في النسخة الحالية، متوجاً بالمرحلة الرابعة عشرة التي انتهت في لو ماركشتاين بجبال الفوج السبت، ليقترب أكثر من إحراز لقبه الخامس في السباق.

وأكد فريق الإمارات تفوقه الجماعي بعدما حل المكسيكي إسحاق ديل تورو ثانياً بفارق 38 ثانية عن بوجاتشار، بينما جاء الفرنسي بول سيكساس ثالثاً بالتوقيت ذاته، تلاه الدنماركي جوناس فينجيجارد رابعاً بفارق 44 ثانية، والبلجيكي ريمكو إيفينبول خامساً بفارق 48 ثانية.

وعزز بوجاتشار صدارته للترتيب العام، بعدما وسع الفارق إلى 4 دقائق و30 ثانية عن أقرب مطارديه، في وقت بدأت وسائل إعلام عالمية تتحدث عن صعوبة إيقاف قائد فريق الإمارات في طريقه نحو التتويج الخامس.

وأكد بوجاتشار أن الأجواء الجماهيرية الاستثنائية على مرتفعات جبال الفوج كانت أحد أبرز دوافعه لتحقيق الفوز، وقال: «لن أنسى أبداً رؤية كل تلك الحشود على التلال، كان مشهداً لا يُنسى، ولم أشاهد شيئاً كهذا من قبل، أشكر الجميع، وأعتقد أن جميع الدراجين قدموا عرضاً رائعاً يستحق هذا الحضور الكبير».

وكشف بطل الطواف عن تفاصيل الهجوم الذي حسم به المرحلة، قائلاً: «كنت أنتظر الكيلومترين الأخيرين، وبعد الإيقاع القوي الذي فرضه المنافسون شعرت بأنني في حالة ممتازة، فقررت الهجوم، الحشود على الصعود منحتني دفعة إضافية للوصول إلى القمة».

وأضاف: «حققنا المركزين الأول والثاني، والفارق في الترتيب العام أصبح أربع دقائق ونصف الدقيقة، لذلك كان يوماً مثالياً بالنسبة لنا، لقد خططنا لهذه المرحلة منذ البداية، لأنني أعرفها جيداً ولدي ذكريات جميلة هنا، والفريق نفذ الخطة بأفضل صورة».

وعن المرحلة الخامسة عشرة، شدد بوجاتشار على أن المهمة لن تكون سهلة، وقال: «غداً سيكون أصعب قليلاً، ولدينا الكثير من السيناريوهات المحتملة، لكننا سنكون مستعدين للمنافسة وسنرى ما سيحدث».

كما واصل إسحاق ديل تورو تقديم مستويات مميزة إلى جانب قائده، مؤكداً عمق تشكيلة فريق الإمارات وقدرتها على السيطرة على أصعب المراحل الجبلية، فيما خطف الفرنسي بول سيكساس (19 عاماً) الأنظار بانتزاعه القميص الأبيض لأفضل دراج شاب، بعد صعوده إلى المركز الرابع في الترتيب العام.

وتتجه الأنظار اليوم إلى المرحلة الخامسة عشرة بين شامبانيول وهضبة سولايسون، والتي تُعد إحدى أصعب مراحل النسخة الحالية، إذ تتضمن ثلاثة صعودات حاسمة، بينها الصعود الختامي المصنف «خارج الفئة»، في اختبار جديد لقدرة بوجاتشار وفريق الإمارات على مواصلة الهيمنة قبل يوم الراحة الثاني.