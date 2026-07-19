مبابي الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً



ميامي (رويترز)

أصبح الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لكأس العالم ​لكرة القدم برصيد 22 هدفاً، بعدما سجّل هدفين في الخسارة 6-4 أمام إنجلترا في مباراة ⁠تحديد المركز الثالث.

وبهذا ينجح مبابي (27 عاماً) ​في تخطِّي الأرجنتيني ليونيل ميسي ​الذي أحرز ‌21 هدفاً في ⁠تاريخ ​مشاركاته في البطولة قبل مواجهة إسبانيا في النهائي اليوم الأحد، وبينما تشير التوقعات إلى أن المباراة ستكون الأخيرة له ‌في كأس العالم، فمن المحتمل أن ‌يشارك مبابي في النهائيات مجدداً ولو لمرة واحدة فقط.

وأنهى مبابي مشاركته الثالثة في ​كأس العالم برصيد 10 أهداف، ليتقدم على ميسي بفارق هدفين في صراع الهدافين. وسجّل مهاجم ريال مدريد أهدافه في 22 مباراة، إذ أحرز أربعة ‌أهداف في نُسخة 2018 ​وثمانية أهداف في عام 2022، عندما بلغت فرنسا النهائي في المرتين، وفازت على كرواتيا قبل الخسارة من ​الأرجنتين قبل ‌أربع سنوات.

وقال ⁠مبابي: «ميسي سيسجّل بالتأكيد اليوم كنت ‌فقط أحاول مساعدة فريقي على تحقيق الفوز. عندما تسجِّل الكثير ⁠من الأهداف في كأس العالم، فإن هذا ​يضعك ضمن فئة خاصة».