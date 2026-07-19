مونديال 2026.. مدرب إنجلترا: نحاول تقليص الفجوة مع الكبار



ميامي (أ ف ب)

قال المدرب الألماني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، توماس توخل، إن إنجلترا خطت خطوتها الأولى نحو تقليص الفجوة مع كبار المنتخبات، بعدما تفوّقت على فرنسا في مباراة مثيرة شهدت تسجيل عشرة أهداف، فأنهت نُسخة أميركا الشمالية في المركز الثالث.

وسجّل مهاجم أرسنال بوكايو ساكا ثلاثية (هاتريك) في الفوز المثير 6-4 تحت حرارة ميامي، بينما أصبح الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لكأس العالم، بعدما سجّل هدفين، رافعاً غلّته إلى 22 هدفاً، بفارق هدف واحد أمام مهاجم وقائد الأرجنتين ليونيل ميسي.

وكان توخل تحدّث عشية المباراة عن مرارة خسارة إنجلترا أمام الأرجنتين 1-2 في نصف النهائي الأربعاء، مشدّداً على ضرورة تقليص الفجوة مع حاملة اللقب، وكذلك مع فرنسا وإسبانيا.

وقال المدرب الألماني، الذي تعرّض لوابل من الانتقادات في وسائل الإعلام الإنجليزية بسبب أسلوبه الحذر في مواجهة الأرجنتين، إن إنجلترا أحرزت تقدُّماً من خلال فوزها على فرنسا.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «لدينا القدرة على تقليص هذه الفجوة، لكن لديهم أيضاً القدرة على توسيعها من جديد».

وأضاف: «قبل ثمانية أعوام كانوا (فرنسا) أبطالاً للعالم. وقبل أربعة أعوام بلغوا النهائي. هناك فجوة بسيطة، لكنها ليست مشكلة. نحن نريد تقليصها».

وتابع: «المباراة كانت الخطوة الأولى نحو تقليصها. وقد فعلنا ذلك. فزنا عليهم. والتحدي المقبل سيكون أمام إسبانيا في دوري الأمم».

وأردف قائلاً: «رؤية منتخب يقاتل بهذه الطريقة تمنحك طاقة. الإرهاق سيأتي لاحقاً. سنشعر بالألم أيضاً عندما يقام النهائي اليوم، سيستغرق تجاوز ذلك بعض الوقت، لكن في المجمل يمنحني الأمر طاقة أكثر مما يستنزف مني».