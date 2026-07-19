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الرياضة

«الجودو» يعتمد مشاركة 4 عبين ولاعبة في بطولة سويسرا

«الجودو» يعتمد مشاركة 4 عبين ولاعبة في بطولة سويسرا
19 يوليو 2026 11:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، بعثة المنتخب المشاركة في بطولة لوزان جراند سلام للجودو المُقامة بسويسرا خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس المقبل، والتي ينظّمها الاتحاد السويسري للجودو بإشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 48 دولة حتى الآن، من بينها 4 دول عربية يتقدمها منتخب الإمارات والبحرين والسعودية ولبنان.
ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، وتضم المدرب فيكتور سيكروف والطاقم المساعد، بجانب 4 لاعبين وهم: كريم عبد اللطيف الذي يشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم، جورجي إلباكيف (81 كجم)، أرام جورجيان، (تحت 90 كجم)، عمر معروف، (فوق 100 كجم)، واللاعبة إليزا ليتيف في وزن (تحت 78 كجم). 
وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن بطولة لوزان جراند سلام للجودو تكتسب أهمية خاصة في مشوار حصد نقاط التأهل إلى دورة لوس أنجلوس 2028، والتي تأتي ضمن برنامج الإعداد الاستراتيجي الذي وضعه الاتحاد في بداية موسمه الرياضي بإشراف مجلس إدارة الاتحاد الجديد، الذي يركّز على المشاركة في بطولات الجودو الدولية الكبرى والمقامة بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، بهدف تحقيق الهدف الأولمبي الأساسي.
واختتم: يواصل منتخبنا الأول للجودو برنامج إعداده الخارجي، والذي بدأ أمس الأول في جورجيا، تمهيداً لخوض المرحلة الأخيرة من الاستعدادات المقررة في كازاخستان، والتي تستمر حتى 26 أغسطس المقبل موعد السفر إلى لوزان التي تحتضن البطولة.

محمد بن ثعلوب
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