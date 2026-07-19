«سيمبول أوف أونر» يعود إلى سكة الانتصارات في نيوبري



عصام السيد (أبوظبي)

خطا «سيمبول أوف أونر» لجودلفين خطوة للأمام بعد عودته إلى المملكة المتحدة في نيوكاسل، ليحقق عودة موفّقة إلى منصة التتويج في سباق هالجارتن آند نوفوم واينز هاكوود ستيكس في نيوبري يوم أمس السبت.

وبعد فوزه بسباق كارنارفون ستيكس على نفس المسار والمسافة العام الماضي، لم يحقق حصان المدرب شارلي أبلبي أي فوز منذ فوزه بسباق ساندي لين ستيكس في هايدوك.

ولكن بعد فترة قضاها في دبي، عاد بقوة إلى أرضه، محققاً المركز الثالث في سباق تشيبشيس ستيكس الشهر الماضي، وأظهر جدارته كحصان مرشّح للفوز بنسبة 7-2 في بيركشاير، متفوقاً بفارق طول وربع على حصان شارلي هيلز المخضرم «متباهي»، الذي حلّ ثانياً.

وقال الفارس الفائز ويليام بويك: «لقد تحسّن أداؤه بشكل ملحوظ بعد مشاركته في نيوكاسل، حيث قدّم أداءً جيداً، وهذا النوع من المضمار المستوي والأرضية السريعة يناسبه تماماً، لقد فاز بسباق الخيول ذات الثلاث سنوات (كارنارفون) هنا العام الماضي، لذلك كنا نعلم أنه سيحب هذا المضمار، وأعتقد أن هذا كان أداءً جيداً».