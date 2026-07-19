مباريات خليجية ومصرية بمعسكر الحصن في القاهرة



فيصل النقبي (دبا الحصن)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الحصن إلى العاصمة المصرية القاهرة، للدخول في المعسكر الخارجي الذي يمتد خلال الفترة من 18 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج إعداد الفريق، استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وتضم بعثة الفريق 20 لاعباً، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري، حيث يسعى الجهاز الفني إلى رفع معدّلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز الانسجام بين العناصر الحالية والوافدين الجُدد، من خلال برنامج تدريبي متكامل يتخلله عدد من المباريات الودية.

ومن المقرر أن يخوض دبا الحصن خلال المعسكر سلسلةً من المباريات التجريبية أمام فرق مصرية وخليجية، بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين وتجربة مختلف الخيارات الفنية والخطط التكتيكية قبل انطلاق الموسم، بما يُسهم في الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة.

ويعوّل الجهاز الفني على فترة المعسكر الخارجي لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة الفنية، خاصة أنها تُمثل المرحلة الأهم في إعداد الفريق، من خلال تكثيف التدريبات اليومية وخوض مواجهات قوية تمنح اللاعبين الاحتكاك المطلوب، وصولاً إلى تشكيل فريق قادر على تقديم موسم يحقق تطلعات إدارة النادي وجماهيره.