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الرياضة

انتصارات لافتة لأندية «دوري أدنوك» في معسكرات أوروبا

انتصارات لافتة لأندية «دوري أدنوك» في معسكرات أوروبا
19 يوليو 2026 12:08

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
حققت أندية دوري أدنوك للمحترفين نتائج إيجابية في مبارياتها الودية التي أقيمت أمس السبت ضمن معسكراتها الخارجية في أوروبا، بعدما خرج الوصل والجزيرة وشباب الأهلي والوحدة بانتصارات عزّزت من جاهزية فِرقها، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد 2026-2027.
واستهلَّ الوصل برنامج مباريات السبت بفوزه على دي تريفرز الهولندي 3-1، في ثالث تجاربه الودية خلال معسكره المُقام في هولندا، بعدما كان قد افتتح مبارياته بالخسارة أمام بيفيرين البلجيكي 0-1، قبل الفوز على أوتريخت الهولندي 2-1.
وأنهى «الإمبراطور» الشوط الأول متقدماً بهدفين سجّلهما نيكولاس خيمينيز، قبل أن يضيف ريناتو جونيور الهدف الثالث في الشوط الثاني، ليواصل الفريق تصاعد مستواه مع اقتراب انطلاق الموسم.
وفي هولندا أيضاً، حقق الجزيرة فوزه الثاني في معسكره الخارجي، بعدما تغلّب على فيتيس أرنهيم الهولندي 2-0 في رابع مبارياته الودية، وسجّل هدفي «فخر أبوظبي» كلٌّ من فينيسيوس ميلو وفليسيو ميلسون.
وكان الجزيرة قد بدأ سلسلة ودّياته بالخسارة أمام إف سي إس بي الروماني 0-1، قبل الفوز على زفوله الهولندي بهدف سجّله جاي دي جوسينز، ثم التعادل مع شارلروا البلجيكي 1-1، ليواصل الفريق بقيادة الروماني كوزمين أولاريو برنامجه الإعدادي بثبات.
وفي النمسا، حقق شباب الأهلي أكبر انتصارات السبت، بعدما اكتسح إس كي سانت يوهان النمساوي 6-0 في ثاني مبارياته الودية، حيث سجّل ماتيوس ليما ثلاثة أهداف «هاتريك»، وأضاف جوليرمي بالا هدفين، فيما اختتم يوري سيزار مهرجان الأهداف بالهدف السادس.
من جانبه، واصل الوحدة عروضه القوية في معسكر ألمانيا، بتغلُّبه على آيخشتات الألماني 4-0، ضمن برنامج الإعداد الذي يقوده المدرب البرازيلي بريكليس تشاموسكا، في إطار تجهيز «العنابي» للمنافسة على استحقاقات الموسم المقبل.
وتواصل أندية دوري أدنوك للمحترفين برامجها الإعدادية في المعسكرات الأوروبية، مع تركيز الأجهزة الفنية على رفع الجاهزية البدنية والفنية، ومنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، قبل العودة إلى الإمارات لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق الموسم الجديد.

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