دو بليسيس يطوي صفحة شيماييف ويقترب من استعادة لقب «يو إف سي»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

استعاد الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس نغمة الانتصارات، بعدما تفوّق على النيجيري كامارو عثمان بقرار الحكام بالإجماع، في النزال الرئيسي لبطولة ليلة النزال من «يو إف سي»، في أوكلاهوما سيتي فجر اليوم الأحد، ليبعث برسالة قوية في سباق استعادة لقب الوزن المتوسط.

وجاء الفوز ليضع حداً لتداعيات خسارته اللقب أمام الإماراتي حمزة شيماييف بقرار الحكام في أغسطس 2025، وهي الهزيمة التي أنهت سجلّه المثالي في بطولة «يو إف سي»، ليعود دو بليسيس سريعاً إلى سكة الانتصارات، ويؤكد أنه لا يزال أحد أبرز المرشحين للمنافسة على الحزام.

وتندرج بطولة أوكلاهوما ضمن سلسلة الأحداث الكبرى لمنظمة «يو إف سي» خلال يوليو، قبل أن تتجه الأنظار إلى أبوظبي التي تستضيف «ليلة النزال من يو إف سي» أمسية السبت المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، في محطة جديدة تُعزز مكانة العاصمة الإماراتية كإحدى أبرز الوجهات العالمية للفنون القتالية المختلطة.

وفرض دو بليسيس سيطرته على مجريات النزال منذ البداية، مستفيداً من قوّته البدنية وضرباته الدقيقة، ليربك عثمان في الجولتين الأولى والثانية، قبل أن يحافظ على تفوّقه حتى النهاية، ليحسم المواجهة بنتائج الحكام (50-45,49-46,49-46).

ورغم نجاح عثمان في تنفيذ إسقاط أرضي خلال الجولة الثالثة، فإن بطل الوزن المتوسط السابق استعاد زمام المبادرة سريعاً، وواصل ضغطه بالركلات واللكمات المركبة، ليؤكد أحقيته بالفوز.

وقال دو بليسيس عقب النزال: «عدت إلى منصّة التتويج، والآن أريد استعادة حزامي»، في إشارة واضحة إلى رغبته في الحصول على فرصة جديدة للمنافسة على اللقب.

وفي النزال المشترك الرئيسي، واصل البريطاني كريستيان ليروي دنكان صعوده اللافت، بعدما تغلّب على الأميركي جاريد كانونير بقرار الحكام بالإجماع (30-27,30-27,29-28)، محققاً انتصاره الخامس على التوالي، في أكبر فوز بمسيرته الاحترافية داخل المنظمة.

كما حسم الأميركي تشيس هوبر نزاله أمام ميتش راميريز بالإخضاع، عبر الخنق الخلفي، بعد دقيقتين و15 ثانية فقط من الجولة الأولى، مؤكداً عودته القوية إلى أسلوبه القائم على المصارعة الأرضية.

ويفتح انتصار دو بليسيس الباب أمام عدة سيناريوهات في سباق لقب الوزن المتوسط، أبرزها مواجهة جديدة مع البطل الحالي شون ستريكلاند، أو انتظار هوية المنافس الذي ستحدده المنظمة خلال الأشهر المقبلة، بينما تتواصل روزنامة يوليو، وصولاً إلى محطة أبوظبي المرتقبة في الاتحاد أرينا، ويتصدّرها النزال الرئيسي الجديد بين الروسي ماغوميد أنكالايف والأوزبكي بوغدان غوسكوف في الوزن الخفيف الثقيل، إلى جانب مواجهة مشتركة رئيسية في وزن الذبابة، تجمع الأسترالي ستيف إرسيج والأوزبكي رمضان تيميروف، في أمسية جديدة تؤكد مكانة أبوظبي كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لرياضات الفنون القتالية المختلطة.