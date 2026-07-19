كأس العالم 2026: مواجهة المال والشعبية في نهائي المونديال!



معتز الشامي (أبوظبي)

لن يكون نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين الليلة مجرد صراع على الكأس الذهبية، بل مواجهة بين نموذجين مختلفين في كرة القدم، أحدهما يعتمد على جيل شاب هو الأغلى في العالم، والآخر يقوده ليونيل ميسي بخبرته وكاريزمته وتأثيره الجماهيري الهائل.

وتدخل إسبانيا النهائي وهي صاحبة أعلى قيمة سوقية بين جميع المنتخبات المشاركة، إذ تبلغ قيمة تشكيلتها 1.47 مليار يورو، مقابل 818 مليون يورو للأرجنتين، أي بفارق يقارب 80%، وفقاً لبيانات «فوتبول بنش مارك».

ويفسر وجود لامين يامال، اللاعب الأعلى قيمة في العالم حاليا بـ292.2 مليون يورو، جزءاً كبيراً من هذا الفارق، إلى جانب أسماء مثل بيدري وباو كوبارسي، بينما يتصدر إنزو فرنانديز وخوليان ألفاريز قائمة الأعلى قيمة في صفوف الأرجنتين.

ولا تتوقف الأفضلية الإسبانية عند القيمة السوقية فقط، إذ يبلغ متوسط أعمار لاعبيها 26.7 عام، مقابل 29.1 عام للأرجنتين، ما يجعل «لا روخا» أحد أصغر المنتخبات في البطولة، في حين اعتمد ليونيل سكالوني على الخبرة في رحلة الدفاع عن اللقب.

لكن خارج المستطيل الأخضر، تميل الكفة بقوة إلى الأرجنتين. فبحسب الأرقام، يمتلك لاعبو المنتخب الأرجنتيني مجتمعين 667 مليون متابع على إنستجرام، مقابل 140 مليوناً فقط للاعبي إسبانيا، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ليونيل ميسي، الذي يتجاوز وحده 512 مليون متابع.

كما اكتسب الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني 2.4 مليون متابع جديد خلال البطولة، مقابل نصف مليون فقط لإسبانيا، فيما تصدَّر ميسي قائمة أكثر اللاعبين نمواً جماهيرياً بإضافة ستة ملايين متابع.

ومن الناحية البدنية، تبدو معركة النهائي متوازنة، إذ يتصدر الحارس إيميليانو مارتينيز قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في النهائي بـ795 دقيقة، بينما تملك إسبانيا خمسة لاعبين ضمن الأكثر مشاركة، أبرزهم كوكوريلا وأوناي سيمون وكوبارسي.

كل الأرقام تمنح إسبانيا أفضلية اقتصادية وشبابية، بينما تؤكد أن الأرجنتين تملك السلاح الأهم جماهيرياً وهجومياً بقيادة ميسي. وفي النهاية، تبقى الحقيقة الوحيدة التي لا تقاس بالأرقام أن بطل العالم سيُحسم داخل الملعب، لا على الورق.