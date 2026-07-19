لعنة دريك تهدّد ميسي.. رهان بـ 1.5 مليون دولار يقلق جماهير الأرجنتين

معتز الشامي (أبوظبي)

قبل ساعات من نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، خطف مغني الراب الكندي دريك الأضواء بعيداً عن المستطيل الأخضر، بعدما أعلن رهاناً ضخماً بقيمة 1.5 مليون دولار على فوز الأرجنتين خلال الوقت الأصلي، في خطوة أعادت إلى الواجهة الحديث عن «لعنة دريك» التي باتت تلاحق أبرز الأحداث الرياضية حول العالم.

وبحسب الرهان، فإن دريك لن يربح إلا إذا حسم منتخب الأرجنتين المباراة خلال 90 دقيقة، متجنّباً سوق الرهان الخاص بالتتويج الذي يشمل الوقت الإضافي وركلات الترجيح. وفي حال تحقق توقُّعه، سيحصل على عائد يصل إلى 5.175 مليون دولار.

واللافت أن دريك كرّر الرهان نفسه تقريباً في نهائي كأس العالم 2022، عندما دعّم الأرجنتين للفوز في الوقت الأصلي، لكنه خسر رهانه بعدما انتهت المباراة بالتعادل، رغم تتويج منتخب ليونيل ميسي باللقب في النهاية عبر ركلات الترجيح.

ومن هنا ولدت مخاوف جماهير الأرجنتين، التي أعادت تداول ما يعرف بـ«لعنة دريك»، وهي نظرية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ارتبط اسم النجم الكندي بسلسلة من الرهانات الخاسرة على فرق ورياضيين كبار.

وتشير الإحصاءات إلى أن دريك خاض قرابة 80 رهاناً رياضياً كبيراً، خسر نحو 50 منها، كما تجاوزت خسائره في كرة القدم وحدها 1.9 مليون دولار.

ومن أبرز إخفاقاته خسارة 1.15 مليون دولار في نهائي السوبر بول، إضافة إلى خسارة 300 ألف دولار عندما راهن على كندا أمام الأرجنتين في كوبا أميركا 2024.

ورغم أن إسبانيا تدخل النهائي باعتبارها المرشح الأوفر حظاً لدى شركات المراهنات، فإن التاريخ يمنح الأرجنتين بصيص أمل، بعدما كانت المنتخب الوحيد منذ عام 2002 الذي تُوِّج بكأس العالم رغم دخوله النهائي كطرف غير مرشّح، وهو ما حدث في مونديال قطر 2022.

وبين أسطورة «لعنة دريك» وواقع المستطيل الأخضر، يبقى الحسم بيد ميسي ورفاقه، الذين يأملون في أن تكون الأرقام هذه المرة مجرد مصادفة لا أكثر.