الأحد 19 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إسبانيا تفوز بكأس العالم قبل مواجهة الأرجنتين!

إسبانيا تفوز بكأس العالم قبل مواجهة الأرجنتين!
19 يوليو 2026 13:32

 

معتز الشامي (أبوظبي)
قبل ساعات من نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، كشفت نتائج تصويت جماهيري أجرته صحيفة ماركا الإسبانية عن ميل واضح لصالح المنتخب الإسباني، بعدما حصد الأفضلية في جميع قارات العالم، في مؤشر يعكس حجم الثقة التي يحظى بها بطل أوروبا قبل المباراة المرتقبة.
وشارك أكثر من 20 ألف مشجّع في الاستطلاع، مع تحديد كل مشارك للقارة التي ينتمي إليها، بينما أكدت الصحيفة أنها تحققت من مواقع المشاركين عبر عناوين الـIP للتأكد من توزيعهم الجغرافي، مع الإشارة إلى أن كون «ماركا» صحيفة إسبانية قد يمنح أفضلية طبيعية للمنتخب الإسباني في نتائج التصويت.
وأظهرت الأرقام تفوّقاً كاسحاً لإسبانيا في أفريقيا، حيث حصلت على 88% من الأصوات مقابل 11% فقط للأرجنتين، كما اكتسحت آسيا بنسبة 82% مقابل 18%، وفي أوقيانوسيا نالت إسبانيا 86% من الأصوات، بينما حصدت 72% في أميركا الشمالية مقابل 28% للأرجنتين.
ورغم أن أميركا الجنوبية تُعد المعقل التقليدي للمنتخب الأرجنتيني، فإن التصويت منح الأفضلية أيضاً لإسبانيا بنسبة 59% مقابل 41%، فيما جاءت أوروبا الأكثر تقارباً، إذ حصل المنتخب الإسباني على 53% مقابل 47% للأرجنتين.
ورغم هذا التفوق الجماهيري، تبقى الكلمة الأخيرة داخل المستطيل الأخضر، حيث يسعى منتخب إسبانيا لاستعادة لقب كأس العالم بعد 16 عاماً، بينما يطمح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي للاحتفاظ باللقب وكتابة فصل جديد في تاريخ اللعبة.

أخبار ذات صلة
دي لا فوينتي وسكالوني.. المعلّم في مواجهة تلميذه على مسرح المونديال
الأرجنتين على بُعد خطوة من إنهاء لعنتين تاريخيتين في نهائي كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
منتخب الأرجنتين
ميسي
منتخب إسبانيا
لامين يامال
كأس العالم
آخر الأخبار
شعار القوات المسلحة الأردنية
الأخبار العالمية
الأردن: القوات المسلحة تسقط 3 صواريخ إيرانية
اليوم 17:28
المسرح المدرسي الإماراتي يحصد أبرز الجوائز في «المونودراما الدولي»
الترفيه
المسرح المدرسي الإماراتي يحصد أبرز الجوائز في «المونودراما الدولي»
اليوم 17:09
دي لا فوينتي وسكالوني.. المعلّم في مواجهة تلميذه على مسرح المونديال
الرياضة
دي لا فوينتي وسكالوني.. المعلّم في مواجهة تلميذه على مسرح المونديال
اليوم 17:00
شركات صينية تعرض هواتف مزودة بوكلاء ذكاء اصطناعي
الذكاء الاصطناعي
شركات صينية تعرض هواتف مزودة بوكلاء ذكاء اصطناعي
اليوم 16:55
الأرجنتين على بُعد خطوة من إنهاء لعنتين تاريخيتين في نهائي كأس العالم 2026
الرياضة
الأرجنتين على بُعد خطوة من إنهاء لعنتين تاريخيتين في نهائي كأس العالم 2026
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©