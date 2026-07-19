إسبانيا تفوز بكأس العالم قبل مواجهة الأرجنتين!

معتز الشامي (أبوظبي)

قبل ساعات من نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، كشفت نتائج تصويت جماهيري أجرته صحيفة ماركا الإسبانية عن ميل واضح لصالح المنتخب الإسباني، بعدما حصد الأفضلية في جميع قارات العالم، في مؤشر يعكس حجم الثقة التي يحظى بها بطل أوروبا قبل المباراة المرتقبة.

وشارك أكثر من 20 ألف مشجّع في الاستطلاع، مع تحديد كل مشارك للقارة التي ينتمي إليها، بينما أكدت الصحيفة أنها تحققت من مواقع المشاركين عبر عناوين الـIP للتأكد من توزيعهم الجغرافي، مع الإشارة إلى أن كون «ماركا» صحيفة إسبانية قد يمنح أفضلية طبيعية للمنتخب الإسباني في نتائج التصويت.

وأظهرت الأرقام تفوّقاً كاسحاً لإسبانيا في أفريقيا، حيث حصلت على 88% من الأصوات مقابل 11% فقط للأرجنتين، كما اكتسحت آسيا بنسبة 82% مقابل 18%، وفي أوقيانوسيا نالت إسبانيا 86% من الأصوات، بينما حصدت 72% في أميركا الشمالية مقابل 28% للأرجنتين.

ورغم أن أميركا الجنوبية تُعد المعقل التقليدي للمنتخب الأرجنتيني، فإن التصويت منح الأفضلية أيضاً لإسبانيا بنسبة 59% مقابل 41%، فيما جاءت أوروبا الأكثر تقارباً، إذ حصل المنتخب الإسباني على 53% مقابل 47% للأرجنتين.

ورغم هذا التفوق الجماهيري، تبقى الكلمة الأخيرة داخل المستطيل الأخضر، حيث يسعى منتخب إسبانيا لاستعادة لقب كأس العالم بعد 16 عاماً، بينما يطمح منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي للاحتفاظ باللقب وكتابة فصل جديد في تاريخ اللعبة.