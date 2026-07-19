سكالوني يتسلح بسجل استثنائي في نهائي كأس العالم 2026



معتز الشامي (أبوظبي)

تدخل الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، اليوم الأحد، وهي تطارد لقبها العالمي الثاني توالياً، مستندةً إلى سجلٍّ مميَّزٍ تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، الذي لم يتعرض لأي خسارة أمام المنتخبات الأوروبية منذ توليه المسؤولية في عام 2018، في مؤشر يمنح منتخب التانجو دفعة معنوية قبل المواجهة الحاسمة.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية بعد بلوغه النهائي، إثر عودته أمام إنجلترا في الدور نصف النهائي، ليصطدم بإسبانيا في مواجهة تجمع بين بطلة كوبا أميركا وحاملة لقب بطولة أوروبا.

وتكشف أرقام الأرجنتين تحت قيادة ليونيل سكالوني عن سجلٍّ لافتٍ أمام المنتخبات الأوروبية، حيث لم يخسر الفريق في 11 مباراة منذ توليه تدريب المنتخب عام 2018.

وخلال هذه المواجهات، حققت الأرجنتين 8 انتصارات وتعادلت 3 مرات، علماً بأن تعادلين حُسما لاحقاً بركلات الترجيح لمصلحة المنتخب الأرجنتيني.

وكان أبرز هذه النتائج الفوز على فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 بركلات الترجيح، إلى جانب الانتصار على إيطاليا بنتيجة 3-0 في مباراة «الفيناليسيما» عام 2022، التي جمعت بطلي أوروبا وكوبا أميركا.

وتظل فرص الأرجنتين لمواجهة منتخبات أوروبا محدودة، حيث تأتي غالباً في كأس العالم أو المباريات الودية، ومن أصل المباريات الـ11 أمام منتخبات أوروبية في عهد سكالوني، أقيمت 4 مباريات خلال كأس العالم 2022، بينما خاض المنتخب 3 مباريات أمام منتخبات أوروبية في نسخة 2026.

وحقق سكالوني الفوز 2-1 على روسيا عندما كان مدربا لمنتخب الأرجنتين تحت 20 عاماً، في مباراته الوحيدة أمام منتخب أوروبي بتلك الفئة. وخلال مسيرته لاعباً مع الأرجنتين، شارك سكالوني في تعادل أمام ألمانيا وفوز على المجر، وهما المواجهتان الوحيدتان له أمام منتخبات أوروبية بقميص المنتخب.

ويمنح هذا السجل الأرجنتين دفعة إضافية قبل مواجهة إسبانيا، التي كانت قد اكتسحت المنتخب الأرجنتيني 6-1 في آخر مواجهة بينهما، قبل أشهُر قليلة من تولي سكالوني تدريب المنتخب.

وتختلف فلسفة إعداد اللاعبين بين أميركا الجنوبية وأوروبا، حيث يعتمد تطوير المواهب في الأرجنتين بدرجة كبيرة على كرة الشارع، مع اعتماد أقل على علوم الرياضة مقارنة بالأكاديميات الأوروبية.

ويشهد النهائي اليوم صداماً بين مدرستين مختلفتين في صناعة اللاعبين، حيث لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة في ظل جودة المواهب التي يمتلكها المنتخبان، لكن إذا حافظ سكالوني على سجلّه الخالي من الهزائم أمام منتخبات أوروبا، فسيرفع كأس العالم مُجدداً.

سجلُّ الأرجنتين أمام منتخبات أوروبا في عهد سكالوني

• ألمانيا 2-2 الأرجنتين (ودية 2019).

• الأرجنتين 3-0 إيطاليا (فيناليسيما 2022).

• الأرجنتين 5-0 إستونيا (ودية 2022).

• الأرجنتين 2-0 بولندا (دور المجموعات - كأس العالم 2022).

• الأرجنتين 2-2 هولندا (4-3 بركلات الترجيح) - ربع نهائي كأس العالم 2022.

• الأرجنتين 3-0 كرواتيا - نصف نهائي كأس العالم 2022.

• الأرجنتين 3-3 فرنسا (4-2 بركلات الترجيح) - نهائي كأس العالم 2022.

• الأرجنتين 3-0 آيسلندا (ودية 2026).

• الأرجنتين 2-0 النمسا (دور المجموعات - كأس العالم 2026).

• الأرجنتين 3-1 سويسرا (ربع نهائي كأس العالم 2026).

• الأرجنتين 2-1 إنجلترا (نصف نهائي كأس العالم 2026).