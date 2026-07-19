الأرجنتين على بُعد خطوة من إنهاء لعنتين تاريخيتين في نهائي كأس العالم 2026

معتز الشامي (أبوظبي)

تدخل الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، وهي تمتلك فرصة لإنهاء اثنتين من أشهر الإحصائيات التاريخية في البطولة، حيث تسعى لأن تصبح أول منتخب يُتوَّج باللقب وهو يتصدر تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى جانب أول حامل للقب ينجح في الاحتفاظ به منذ أكثر من ستة عقود.

ولا يقتصر نهائي كأس العالم على حسم هوية البطل، بل يضع أيضاً عدداً من السلاسل التاريخية والإحصائيات التي يصفها كثيرون بـ«لعنات المونديال» على المحك، وتملك الأرجنتين، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، فرصة لإنهاء اثنتين من أبرز هذه السلاسل إذا نجحت في الفوز على إسبانيا.

فمنذ اعتماد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عام 1992، لم يسبق لأي منتخب دخل كأس العالم وهو يحتل المركز الأول عالمياً أن تُوِّج باللقب، وسبق أن دخلت منتخبات مثل البرازيل وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، وحتى الأرجنتين، البطولة وهي في صدارة التصنيف، لكنها أخفقت جميعها في رفع الكأس.

كما تسعى الأرجنتين لأن تصبح أول منتخب يحتفظ بلقب كأس العالم منذ البرازيل التي تُوِّجت بنسختي 1958 في السويد و1962 في تشيلي، بعدما فشل جميع حاملي اللقب منذ ذلك الوقت، ومنهم إيطاليا وألمانيا والبرازيل وفرنسا، إضافة إلى الأرجنتين نفسها بعد تتويجها في مكسيكو 1986.

وفي المقابل، تستمر سلسلتان تاريخيتان أخريان بعد خروج فرنسا وإنجلترا من البطولة. تتعلق الأولى بجائزة الكرة الذهبية، حيث لم يسبق لأي لاعب دخل كأس العالم بصفته حاملاً للكرة الذهبية أن قاد منتخب بلاده للفوز باللقب في النسخة نفسها.

وفي مونديال 2026، خرجت فرنسا بقيادة عثمان ديمبيلي، حامل الكرة الذهبية، من الدور نصف النهائي أمام إسبانيا، لتستمر هذه السلسلة.

أما السلسلة الثانية فتتعلق بالمدربين الأجانب، حيث لم يسبق لأي منتخب أن أحرز كأس العالم بقيادة مدرب لا يحمل جنسية البلد الذي يدرّبه منذ انطلاق البطولة عام 1930.

وكان الألماني توماس توخيل قريباً من كسر هذه القاعدة مع إنجلترا، بعدما أصبح أحد 7 مدربين فقط بلغوا نصف النهائي مع منتخب غير منتخب بلادهم، إلا أن خروج إنجلترا من نصف النهائي أبقى هذه الإحصائية قائمة.

وإذا نجحت الأرجنتين في الفوز بالنهائي، فلن تضيف نجمة جديدة فقط إلى شعارها، بل ستنهي أيضاً اثنتين من أشهر «لعنات» كأس العالم، بينما ستبقى لعنتا الكرة الذهبية والمدرب الأجنبي قائمتين حتى النسخة المقبلة.