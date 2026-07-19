دي لا فوينتي وسكالوني.. المعلّم في مواجهة تلميذه على مسرح المونديال



معتز الشامي (أبوظبي)

يشهد نهائي كأس العالم 2026 مواجهة استثنائية لا تجمع فقط بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، بل أيضاً بين مدرِّبيْن تربطهما قصة بدأت قبل 9 أعوام، حين كان لويس دي لا فوينتي معلّماً في دورة تدريبية، بينما كان ليونيل سكالوني أحد طلابه، قبل أن يلتقيا اليوم على أكبر مسرح كروي في العالم.

ويلتقي المنتخبان، مساء اليوم الأحد، على ملعب نيوجيرسي في نهائي كأس العالم، حيث يتنافس لويس دي لا فوينتي وليونيل سكالوني على أكثر من مجرد لقب، في مواجهة تجمع معلّماً بتلميذه السابق. ورغم اختلاف مسيرتيهما، انتهى بهما الطريق إلى قمة كرة القدم الدولية.

أمضى لويس دي لا فوينتي سنوات طويلة في تطوير المواهب داخل منتخبات الفئات السنية الإسبانية، وقاد إسبانيا للتتويج ببطولة أوروبا تحت 19 عاماً، وبطولة أوروبا تحت 21 عاماً، كما أحرز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، قبل توليه تدريب المنتخب الأول.

وواصل نجاحه سريعاً مع المنتخب الأول، بعدما أحرز لقب دوري الأمم الأوروبية 2023، ثم قاد إسبانيا للفوز ببطولة أوروبا 2024، وأصبح على بُعد خطوة من أن يكون ثاني مدرب إسباني يتوج بكأس العالم بعد فيسنتي ديل بوسكي.

وعلى الجانب الآخر، جاء تعيين ليونيل سكالوني مدرباً للأرجنتين عام 2018 وسط شكوك بسبب محدودية خبرته على مستوى تدريب الفريق الأول.

لكن المدرب الأرجنتيني نجح في بناء أحد أنجح الأجيال في تاريخ التانجو الحديث، بعدما قاد المنتخب للفوز بكوبا أميركا 2021، ثم «الفيناليسيما» 2022، قبل التتويج بكأس العالم في قطر 2022.

ويمنح نهائي 2026 سكالوني فرصة ليصبح ثاني مدرب في تاريخ كأس العالم يُحرز اللقب في نسختين متتاليتين، بعد الإيطالي فيتوريو بوتسو الذي حقق الإنجاز في عامي 1934 و1938.

ويجمع النهائي أيضاً بين فلسفتين مختلفتين في كرة القدم. فقد بنى دي لا فوينتي منتخباً يعتمد على الضغط العالي وسرعة تناقل الكرة والمزج بين الشباب والخبرة، مستنداً إلى لاعبين مثل رودري وبيدري وباو كوبارسي ومارك كوكوريلا وميكيل أويارزابال، بعدما تجاوز منتخبات البرتغال وبلجيكا وفرنسا.

وفي المقابل، يقدم منتخب الأرجنتين بقيادة سكالوني أداءً يراه التقرير أكثر نضجاً من الفريق المُتوج بمونديال 2022، بعدما تخطّى الرأس الأخضر ومصر وسويسرا وإنجلترا في الأدوار الإقصائية، معتمداً على قيادة ليونيل ميسي وقدرة الفريق على التعامل مع الضغوط.

ينتمي المدربان إلى مدرستين مختلفتين، لكنهما يشتركان في بناء فريقين يمتلكان هوية واضحة وشخصية قوية وصلابة ذهنية. وقبل 9 أعوام، كان أحدهما يشرح الدرس والآخر يدوّن الملاحظات، أما في نهائي اليوم فلن تكون هناك دروس، بل معلّم وتلميذ يتنافسان على لقب بطل العالم.