«المرخانية» تدشّن البطولة المجتمعية للشطرنج ضمن «صيف المجالس»



العين (الاتحاد)

انطلقت منافسات بطولة مجلس المرخانية للشطرنج، أولى محطات البطولة المجتمعية للشطرنج، ضمن فعاليات «صيف المجالس 2026»، بحضور غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وذلك في إطار المبادرة التي ينظّمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي التابعة لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.

وتُعد بطولة مجلس المرخانية المحطة الأولى ضمن سلسلة تضم أربع بطولات تقام في مجالس المرخانية والعالية والخبيصي والشويب، بهدف نشر ثقافة الشطرنج، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع لممارسة إحدى أبرز الرياضات الذهنية.

وتأتي المبادرة للعام الثاني على التوالي، استمراراً للشراكة بين نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ومجالس أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، بعد النجاح الذي حققته النّسخة الأولى، بما يعكس الحرص على ترسيخ حضور الشطرنج في المجتمع، واكتشاف المواهب، وتنمية مهارات التفكير والإبداع لدى المشاركين، انسجاماً مع رؤية إمارة أبوظبي في دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية الهادفة.

ومن المقرر أن تتواصل منافسات البطولة خلال الأسابيع المقبلة عبر المحطات الثلاث المتبقية، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسي اللعبة وتعزيز دورها كأداة لبناء المهارات الذهنية وترسيخ القيم المجتمعية.