«الشرطة السياحية» تنظّم فعالية رياضية للموظفين ضمن «دبي مولاثون»



دبي (الاتحاد)

نظّمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، فعالية رياضية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي ضمن فعاليات «دبي مولاثون»، وذلك في إطار جهود ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وتعزيز اللياقة البدنية، وجودة الحياة، والتشجيع على تبنِّي نمط حياة صحي.

وأكدت إدارة الشرطة السياحية أن تنظيم مثل هذه الفعالية يأتي ضمن «دبي مولاثون» الهادف إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير التنظيمية، مشيرة إلى أن الفعالية تأتي انسجاماً مع توجهات شرطة دبي في دعم المبادرات التي تسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية، وتعزيز الصحة العامة.

وعبّر الموظفون المشاركون في الفعالية عن سعادتهم بالأجواء التنظيمية والرياضية للفعالية، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات في دعم مستهدفات جودة الحياة في إمارة دبي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة ونشاطاً.