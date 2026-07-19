الأحد 19 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشرطة السياحية» تنظّم فعالية رياضية للموظفين ضمن «دبي مولاثون»

«الشرطة السياحية» تنظّم فعالية رياضية للموظفين ضمن «دبي مولاثون»
19 يوليو 2026 18:00


دبي (الاتحاد)
نظّمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، فعالية رياضية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي ضمن فعاليات «دبي مولاثون»، وذلك في إطار جهود ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وتعزيز اللياقة البدنية، وجودة الحياة، والتشجيع على تبنِّي نمط حياة صحي.
وأكدت إدارة الشرطة السياحية أن تنظيم مثل هذه الفعالية يأتي ضمن «دبي مولاثون» الهادف إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير التنظيمية، مشيرة إلى أن الفعالية تأتي انسجاماً مع توجهات شرطة دبي في دعم المبادرات التي تسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية، وتعزيز الصحة العامة.
وعبّر الموظفون المشاركون في الفعالية عن سعادتهم بالأجواء التنظيمية والرياضية للفعالية، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات في دعم مستهدفات جودة الحياة في إمارة دبي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة ونشاطاً.

 

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تُنظم جلسة حوارية بعنوان «كفاءة قطاع الصرافة»
«التزامكم سعادة» تُنظم محاضرة توعوية للطلبة
الشرطة المجتمعية
الشرطة السياحية
شرطة دبي
اللياقة البدنية
آخر الأخبار
مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن
الأخبار العالمية
الأردن يستدعي القائم بأعمال سفارة إيران ويبلغه رسالة احتجاج شديدة اللهجة
اليوم 21:16
قبل نهائي المونديال.. نيويورك بوجه ميسي!
الرياضة
قبل نهائي المونديال.. نيويورك بوجه ميسي!
اليوم 20:50
ثنائية «الإمارات للدراجات» تقرّب بوجاتشار من اللقب الخامس لطواف فرنسا
الرياضة
ثنائية «الإمارات للدراجات» تقرّب بوجاتشار من اللقب الخامس لطواف فرنسا
اليوم 20:39
مسافرون في أحد مطارات كندا
الأخبار العالمية
كندا تعلن إجراءات لمنع انتشار فيروس إيبولا
اليوم 20:15
«دبي للصحافة» يحفِّز تمكين صنّاع «البودكاست»
الترفيه
«دبي للصحافة» يحفِّز تمكين صنّاع «البودكاست»
اليوم 19:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©