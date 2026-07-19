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الرياضة

ميسي قبل ساعات من نهائي كأس العالم: «هيا يا أرجنتين»

ميسي قبل ساعات من نهائي كأس العالم: «هيا يا أرجنتين»
19 يوليو 2026 15:39


نيويورك (د ب أ)

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وجّه ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، تحية مؤثّرة إلى زملائه في الفريق، مشيداً بما حققوه من نجاحات خلال الأعوام الأخيرة، وذلك عبر منشور على حسابه في «إنستجرام»، قبل ساعات من نهائي كأس العالم أمام إسبانيا.
ونشر ميسي(39 عاماً) صورة لجميع لاعبي المنتخب الأرجنتيني والمدربين وطاقم العاملين، وعلق عليها: «أياً كان ما سيحدث، هذه المجموعة كتبت قصة لن تُنسى ولا يمكن لأحد أن يمحيها. هيا يا أرجنتين».
ويجمع نهائي كأس العالم، المقرر إقامته اليوم الأحد في إيست راذرفورد، بالقرب من نيويورك، بين المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، والمنتخب الإسباني بطل أوروبا.
وكان الجيل الحالي لمنتخب الأرجنتين قد تُوِّج أيضاً بلقب بطولة كوبا أميركا عامي 2021 و2024، بعدما ظل ميسي قبل ذلك 16 عاماً من دون أي لقب مع المنتخب الوطني.
وكتب ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات: «أفضل ما في كل هذه السنوات لم يكن الألقاب فقط، بل الرحلة بأكملها. مشاركة الحياة اليومية مع هذه المجموعة، والتنافس معاً، والنهوض بعد اللحظات الصعبة، والاستمتاع بكل خطوة في الطريق».
وأكد: «شكراً لكل واحد من زملائي، وللجهاز الفني، ولكل من يعمل يومياً من أجل أن يظل هذا المنتخب عائلة واحدة».
واعتُبر منشور ميسي تلميحاً أن قائد المنتخب الأرجنتيني قد يُنهي مسيرته مع المنتخب الوطني بعد مشاركته السادسة في كأس العالم وخوضه 207 مباريات دولية على مدار 21 عاماً.
ونشرت زوجته أنتونيلا روكوزو رموزاً تعبيرية تُعبِّر عن البكاء، بينما كتب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «جميعاً معاً».
وقالت صحيفة «كلارين» الأرجنتينية: «رسالته، التي خرجت من القلب وجاءت بعد تفكير عميق، تحمل لمسة وداع مؤثّرة للغاية». 
وأضافت الصحيفة: «الرحلة التي بدأها قبل 20 عاماً في كأس العالم 2006 قد تصل إلى نهايتها في نيوجيرسي. ورغم أن هذا الأمر كان متوقعاً، فإن قراءة كلماته أمر مختلف تماماً».
أما صحيفة «باجينا 12» فكتبت: «يا إلهي، ميسي! ضجة حول ما قد تكون المباراة الأخيرة للقائد مع المنتخب الوطني».

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