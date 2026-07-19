الأحد 19 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيلينجهام: المنتخب الإنجليزي يستحق هذا الختام المشرّف للمونديال

بيلينجهام: المنتخب الإنجليزي يستحق هذا الختام المشرّف للمونديال
19 يوليو 2026 16:21


ميامي (د ب أ)

أخبار ذات صلة
دي لا فوينتي وسكالوني.. المعلّم في مواجهة تلميذه على مسرح المونديال
الأرجنتين على بُعد خطوة من إنهاء لعنتين تاريخيتين في نهائي كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة

أظهر لاعبو إنجلترا ردَّ فعل رائعاً في مباراة تحديد المركز الثالث، وحققوا الميدالية البرونزية بطريقة مثيرة في ميامي، حيث شارك جود بيلينجهام كبديل وتمكّن بشكل رائع من اختتام الفوز الكبير 6/ 4.
ويُعد هذا أفضل أداء لمنتخب إنجلترا للرجال في كأس العالم منذ تتويجه باللقب عام 1966، ويأمل بيلينجهام، صاحب السبعة أهداف في البطولة، أن يمنح هذا الإنجاز المنتخب دفعة قوية نحو تحقيق النجاح، بداية من كأس أمم أوروبا التي تستضيفها بلاده بعد عامين.
وكتب بيلينجهام عبر حسابه على إنستجرام: «هذه المجموعة كانت تستحق أن تنهي البطولة بهذه الطريقة الرائعة»، وأضاف: «بالطبع لم يكن هذا ما جئنا من أجله، لكن تحقيق أفضل مركز منذ عام 1966 هو أمر يمكن البناء عليه».
وتابع: «شكراً مرة أخرى لجماهير إنجلترا، لقد كان هذا الصيف لا يُنسى لأسباب كثيرة. كان من دواعي سروري أن أكون جزءاً منه».

جود بيلينجهام
منتخب إنجلترا
كأس العالم
المونديال
آخر الأخبار
المرخانية
الرياضة
«المرخانية» تدشّن البطولة المجتمعية للشطرنج ضمن «صيف المجالس»
اليوم 17:30
شعار القوات المسلحة الأردنية
الأخبار العالمية
الأردن: القوات المسلحة تسقط 3 صواريخ إيرانية
اليوم 17:28
المسرح المدرسي الإماراتي يحصد أبرز الجوائز في «المونودراما الدولي»
الترفيه
المسرح المدرسي الإماراتي يحصد أبرز الجوائز في «المونودراما الدولي»
اليوم 17:09
دي لا فوينتي وسكالوني.. المعلّم في مواجهة تلميذه على مسرح المونديال
الرياضة
دي لا فوينتي وسكالوني.. المعلّم في مواجهة تلميذه على مسرح المونديال
اليوم 17:00
شركات صينية تعرض هواتف مزودة بوكلاء ذكاء اصطناعي
الذكاء الاصطناعي
شركات صينية تعرض هواتف مزودة بوكلاء ذكاء اصطناعي
اليوم 16:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©