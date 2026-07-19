بيلينجهام: المنتخب الإنجليزي يستحق هذا الختام المشرّف للمونديال



ميامي (د ب أ)

أظهر لاعبو إنجلترا ردَّ فعل رائعاً في مباراة تحديد المركز الثالث، وحققوا الميدالية البرونزية بطريقة مثيرة في ميامي، حيث شارك جود بيلينجهام كبديل وتمكّن بشكل رائع من اختتام الفوز الكبير 6/ 4.

ويُعد هذا أفضل أداء لمنتخب إنجلترا للرجال في كأس العالم منذ تتويجه باللقب عام 1966، ويأمل بيلينجهام، صاحب السبعة أهداف في البطولة، أن يمنح هذا الإنجاز المنتخب دفعة قوية نحو تحقيق النجاح، بداية من كأس أمم أوروبا التي تستضيفها بلاده بعد عامين.

وكتب بيلينجهام عبر حسابه على إنستجرام: «هذه المجموعة كانت تستحق أن تنهي البطولة بهذه الطريقة الرائعة»، وأضاف: «بالطبع لم يكن هذا ما جئنا من أجله، لكن تحقيق أفضل مركز منذ عام 1966 هو أمر يمكن البناء عليه».

وتابع: «شكراً مرة أخرى لجماهير إنجلترا، لقد كان هذا الصيف لا يُنسى لأسباب كثيرة. كان من دواعي سروري أن أكون جزءاً منه».