أنتونيلي يحلق بجائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1

سبا-فرانكورشان (رويترز)

فاز ​كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس بسباق جائزة بلجيكا الكبرى اليوم ⁠الأحد، ليبتعد بفارق 45 ​نقطة في ​صدارة ‌بطولة العالم لسباقات ⁠فورمولا ​1 للسيارات عن لويس هاميلتون سائق فيراري.وكان جورج راسل زميل ‌أنتونيلي، أقرب ملاحقيه على ‌صدارة الترتيب قبل سباق سبا-فرانكورشان، لكن سيارة ​البريطاني انزلقت إلى الحصى في اللفة الافتتاحية أثر اصطدامه بهاميلتون، وجاء شارل لوكلير سائق ‌فيراري في ​المركز الثاني، وحل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الثالث، ‌بينما ⁠أنهى هاميلتون ‌السباق ‌في المركز الرابع، لكنه يخضع ⁠للتحقيق بسبب خروجه غير الآمن ​من منطقة الصيانة.