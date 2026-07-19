أنتونيلي يحلق بجائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1

سبا-فرانكورشان (رويترز)
فاز كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس بسباق جائزة بلجيكا الكبرى اليوم الأحد، ليبتعد بفارق 45 نقطة في صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات عن لويس هاميلتون سائق فيراري.وكان جورج راسل زميل أنتونيلي، أقرب ملاحقيه على صدارة الترتيب قبل سباق سبا-فرانكورشان، لكن سيارة البريطاني انزلقت إلى الحصى في اللفة الافتتاحية أثر اصطدامه بهاميلتون، وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثاني، وحل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الثالث، بينما أنهى هاميلتون السباق في المركز الرابع، لكنه يخضع للتحقيق بسبب خروجه غير الآمن من منطقة الصيانة.