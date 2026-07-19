رئيس وزراء إسبانيا: منتخبنا يأسر القلوب!

مدريد (أ ف ب)

أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد في مقال رأي نشرته صحيفة «إل باييس»، بوحدة المنتخب الوطني لكرة القدم قبل ساعات من مواجهته مع نظيره الأرجنتيني في نهائي مونديال 2026.وكتب سانشيز في مقاله: سيدافع 26 من أبناء وطننا عن ألوان إسبانيا في نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين أمام جمهور عالمي، وأشاد رئيس الحكومة الذي سيحضر المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين على ملعب ميتلايف بالقرب من نيويورك إلى جانب الملك فيليبي السادس بفلسفة سمحت لإسبانيا بأن تتعلم الفوزعام 2010 حين توجت بلقبها الأول والوحيد، متحدثاً عن«الموهبة والمهارة»، لكن أيضاً وقبل كل شيء عن «التضامن وروح الفريق».

وأضاف: هذا هو المنتخب الإسباني الذي يأسر القلوب، بأسلوب اللعب الجماعي والجريء الذي يميزنا كثيراً، وأيضاً بالقيم التي تعرّف بلدنا، معرباً عن اعتزازه بإسبانيا التي تراهن على الموهبة الجماعية للفوز وتقديم نفسها إلى العالم بوصفها البلد المحبوب والمحترم الذي هي عليه.

وتابع: سيضبط الفتيان والفتيات الذين يحلمون بالاقتداء برودري أو أويارسابال أو كوكوريّا إيقاع نبض بلدنا، وسنكون جميعاً واحداً، تقودنا روح الزمالة التي نجح (المدرب) لويس دي لا فوينتي في غرسها في هذا الفريق الفريد.