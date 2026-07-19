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الرياضة

ثنائية «الإمارات للدراجات» تقرّب بوجاتشار من اللقب الخامس لطواف فرنسا

ثنائية «الإمارات للدراجات» تقرّب بوجاتشار من اللقب الخامس لطواف فرنسا
19 يوليو 2026 20:39

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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 شهدت المرحلة الخامسة عشرة من النسخة الـ113 لـ «طواف فرنسا للدراجات» منعطفاً حاسماً، بعدما خرج الدنماركي جوناس فينجيجارد، أبرز منافسي السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات - إكس آر جي، من السباق إثر سقوط قوي قبل نحو 20 كيلومتراً من خط النهاية، ليقترب قائد فريق الإمارات أكثر من لقبه الخامس للطواف العالمي، فيما واصل الفريق حضوره القوي بحلول بوجاتشار ثانياً وإسحاق ديل تورو ثالثاً خلف البلجيكي ريمكو إيفينبول.
 وامتدت المرحلة الجبلية لمسافة 183.9 كيلومتراً بين شامبانيول وهضبة سولايسون، وشهدت لحظة مفصلية عندما سقط فينجيجارد عند أحد الدوارات، متسبباً أيضاً في سقوط عدد من زملائه في فريق «فيسما-ليز أ بايك»، إضافة إلى إسحاق ديل تورو وفيليكس جروسشارتنر من فريق الإمارات، اللذين تمكنا من استكمال السباق، بينما اضطر الدراج الدنماركي إلى الانسحاب ونقل إلى المستشفى وسط مؤشرات أولية تفيد بإصابته في عظمة الترقوة.
 ورغم الحادث، استمرت المنافسة على الفوز بالمرحلة، حيث هاجم بوجاتشار قبل ثمانية كيلومترات من النهاية، رفقة ديل تورو، إلا أن البلجيكي ريمكو إيفينبول نجح في مجاراتهما، قبل أن يرد بقوة في الكيلومتر الأخير، ليحقق أول انتصار له في إحدى مراحل «طواف فرنسا»، متقدماً على ثنائي فريق الإمارات بفارق ست ثوانٍ.
 وجدد فريق الإمارات تفوقه الجماعي، بعدما وضع ثلاثة من دراجيه ضمن العشرة الأوائل، بحلول بوجاتشار ثانياً، وديل تورو ثالثاً، وآدم ييتس تاسعاً، فيما حافظ بوجاتشار على القميص الأصفر، وواصل ديل تورو ارتداء القميص الأبيض المخصص لأفضل دراج شاب، في تأكيد جديد على قوة الفريق في المراحل الجبلية.
وجاء ترتيب العشرة الأوائل في المرحلة الخامسة عشرة كالتالي: ريمكو إيفينبول أولاً، تادي بوجاتشار ثانياً، إسحاق ديل تورو ثالثاً، بول سيكساس رابعاً، فلوريان ليبوفيتز خامساً، ليني مارتينيز سادساً، ماتياس سكيلموس سابعاً، خوان أيوسو ثامناً، آدم ييتس تاسعاً، وكوين سيمونز عاشراً.
 وأبدى بوجاتشار حزنه لخروج منافسه التاريخي، وقال: «من المحزن جداً أن نرى جوناس يغادر السباق بهذه الطريقة، منذ أن كان في الحادية والعشرين من عمره ونحن نتنافس على الفوز، ربما لم تكن علاقتنا مثالية في البداية، لكن خلال العامين الماضيين أصبحنا متنافسين نحترم بعضنا بعضاً، ويمكنني القول إننا أصبحنا أصدقاء إلى حد ما، لن يكون طواف فرنسا كما هو من دونه».
 وأضاف أن اضطراب النوم الذي تعرض له فينجيجارد قبل انطلاق المرحلة ربما كان أحد العوامل المؤثرة، موضحاً: «لا أبحث عن أعذار، لكن ربما يكون فحص المنشطات الذي خضع له في الثانية صباحاً قد أثر في تركيزه. قد يكون ذلك أحد الأسباب، لكن لا يمكن الجزم».

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