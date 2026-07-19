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الرياضة

قبل نهائي المونديال.. نيويورك بوجه ميسي!

قبل نهائي المونديال.. نيويورك بوجه ميسي!
19 يوليو 2026 20:50

نيويورك (أ ف ب)

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 بعد تراجع الاهتمام خلال الأسابيع الأخيرة، عاد سكان نيويورك إلى أجواء كأس العالم الأحد لمتابعة المباراة النهائية المقررة في ولاية نيوجيرزي المجاورة، وسط شاشات عملاقة ومواكب لمشجعي الأرجنتين وإسبانيا. وبعد أن خيّم على المدينة طوال عدة أيام غلاف من التلوث الناجم عن دخان حرائق الغابات في كندا، استعادت نيويورك مستوى مرضياً عموماً من جودة الهواء، إثر عواصف رعدية عنيفة بدّدت سحابة الدخان.
 وكما جرت العادة صباح كل يوم مباراة، قدّم رئيس البلدية زهران ممداني، وهو من عشاق كرة القدم، إحاطة حول الأحوال الجوية ووسائل النقل، متخللة بملاحظات كروية.
 ويظهر وجه النجم الأرجنتيني ليو ميسي في كل أنحاء شوارع المدينة، حيث يرفعه آلاف مشجعي «ألبيسيليستي» الذين اجتاحوا ساحة تايمز سكوير.
 وقالت فلورنتشا لوتسيني، وهي طبيبة أسنان أرجنتينية تبلغ 30 عاماً جاءت من إيطاليا لحضور المباراة، لدى خروجها من محطة غراند سنترال، لوكالة فرانس برس إنها تشعر بـ«التوتر»، وأضافت: «أحب بلدي، إنها المباراة النهائية، وربما تكون الأخيرة لميسي... ربما يكون اليوم يومنا، لكن في الحقيقة لا أعرف».

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