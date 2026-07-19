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الرياضة

51 مليون دولار جائزة بطل كأس العالم

51 مليون دولار جائزة بطل كأس العالم
19 يوليو 2026 22:00

نيوجيرسي (وام)
يحصل المنتخب الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم والذي سيتحدد في أعقاب المباراة النهائية التي تقام الليلة في الولايات المتحدة وتجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين على جائزة مالية قيمتها 51 مليون دولار مقابل 34 مليون دولار لصاحب المركز الثاني.كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد رفع إجمالي الجوائز المالية لكأس العالم 2026، لتسجل رقماً قياسياً بلغ 871 مليون دولار موزعة على 48 منتخباً مشاركاً في هذه النسخة.
وتتضمن الجوائز المالية أيضاً أكثر من 100 مليون دولار أضيفت في أبريل الماضي استجابة لمطالبات بعض الاتحادات الأوروبية للحصول على دعم لتغطية تكاليف البطولة التي أقيمت في ثلاث دول، لتغطية نفقات السفر والإقامة.
وسيحصل كل فريق من المنتخبات الـ 48 المشاركة على 5ر12 مليون دولار على الأقل تشمل 10 ملايين دولار كجوائز للتأهل واللعب في دور المجموعات، فيما يحصل كل منتخب على 5ر2 مليون دولار للتدريب والنفقات قبل البطولة.
ويحصل منتخب انجلترا الفائز بالميدالية البرونزية، على 30 مليون دولار ومنتخب فرنسا صاحب المركز الرابع على 28 مليون دولار، في حين يحصل كل منتخب تأهل لدور الثمانية على 20 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار لكل منتخب تأهل لدور الـ16 ومبلغ 12 مليون دولار لكل منتخب تأهل لدور الـ32.

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