سكالوني : إسبانيا الأحق بالفوز وفخور بما قدمناه في المونديال

إيست راذرفورد (أ ف ب)

اعترف مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بأن إسبانيا كانت الفريق الأفضل، عقب خسارة منتخب بلاده 0-1 بعد التمديد في نهائي كأس العالم 2026 الأحد.وسجل البديل فيران توريس هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني، لتنجح إسبانيا أخيرا في اختراق دفاع الأرجنتين التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين، وتحسم المواجهة على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي.

وقال سكالوني: "كانوا الفريق الأفضل، هذه هي الحقيقة، لكنني سأحتفظ بذكرى فريقي، وبما حققوه، وبقيمة الوصول إلى هذه المرحلة".

وأضاف: "يجب أن نمنح هذا الإنجاز قيمة كبيرة لأنه يتطلب جهدا هائلا"، وأكد سكالوني أن فريقه يجب أن يتقبل الهزيمة بنفس الروح التي احتفل بها بنجاحاته الأخيرة، مضيفا "نحن متواضعون في الفوز، ويجب أن نكون كذلك في الخسارة أيضا، واليوم نثبت أننا نعرف كيف نخسر".

وأضاف: "خسرنا المباراة ونتقبل ذلك، لكن هذا لا يعني أن نتوقف عن الحياة أو ننسى كل ما قمنا به للوصول إلى هنا".

كما شكر الجماهير على دعمها الاستثنائي طوال بطولة 2026 وقال"أود أن أقول للجماهير ولاعبيّ وللبلاد إننا قدمنا كل ما لدينا".

وأضاف: "وصلنا إلى هنا ونحن ندرك حقيقة الموقف، لكن عندما يترك اللاعبون كل شيء على أرض الملعب، كما فعلوا اليوم، فإن ذلك يقدم مثالاً رائعا لشعبنا وبلادنا، ويجب أن ننهض مجددا، فلا يوجد طريق آخر".

ويري سكالوني مدرب التانجو أن بلوغ الأرجنتين النهائي للمرة الثانية تواليا إنجاز يستحق التقدير، وقال: "أنا بالتأكيد أقدّر مركز الوصيف، لأن الوصول إلى هنا يتطلب الكثير، وأعتقد أنه يستحق تقديرا كبيرا".

وأضاف: "بطبيعة الحال كنا نرغب في الفوز، لكنني في النهاية أشعر بالامتنان. هذه هي الكلمة الوحيدة التي أملكها، إلى جانب الحزن