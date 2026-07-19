دي لا فوينتي : توقعت حجم المعاناة وفخور بهذا الجيل الرائع

إيست راذرفورد (أ ف ب)

قال مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي إنه كان يعلم أن منتخب بلاده "سيضطر إلى المعاناة" من أجل هزيمة الأرجنتين، بعدما حقق "لا روخا" الفوز على منتخب "راقصي التانجو" شديد التكتل الدفاعي 1-0 بعد التمديد، الأحد في نيوجيرسي، في نهائي كأس العالم.وقال بعد تسجيل مهاجمه فيران توريس هدف الفوز في الدقيقة 106 "كان ينبغي أن نسجل في وقت أبكر، لكن الحارس قام بعدة تصديات. كان يجب أن نكون أفضل في إنهاء الهجمات، لكنها مباراة نهائية في كأس العالم وكنا نعلم أننا سنضطر إلى المعاناة".

وأضاف المدرب أنه يشعر "بفخر كبير، خصوصا تجاه هذا الجيل من اللاعبين الذين نشأوا على فكرة أن يكونوا أفضل فريق، وأن يقدموا أفضل ما لديهم، وأن يكونوا قدوة كمجموعة وفريق وعائلة".

وتابع "هؤلاء اللاعبون يملكون إمكانات وموهبة استثنائية. إنه لشرف أن أرافقهم في هذه الرحلة. أشعر بتأثر كبير هؤلاء اللاعبون فازوا بكل شيء، وهم نموذج يحتذى به لإسبانيا وللشباب الإسباني".