الإثنين 20 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دي لا فوينتي : توقعت حجم المعاناة وفخور بهذا الجيل الرائع

دي لا فوينتي : توقعت حجم المعاناة وفخور بهذا الجيل الرائع
20 يوليو 2026 03:14

إيست راذرفورد (أ ف ب) 
قال مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي إنه كان يعلم أن منتخب بلاده "سيضطر إلى المعاناة" من أجل هزيمة الأرجنتين، بعدما حقق "لا روخا" الفوز على منتخب "راقصي التانجو" شديد التكتل الدفاعي 1-0 بعد التمديد، الأحد في نيوجيرسي، في نهائي كأس العالم.وقال بعد تسجيل مهاجمه فيران توريس هدف الفوز في الدقيقة 106 "كان ينبغي أن نسجل في وقت أبكر، لكن الحارس قام بعدة تصديات. كان يجب أن نكون أفضل في إنهاء الهجمات، لكنها مباراة نهائية في كأس العالم وكنا نعلم أننا سنضطر إلى المعاناة".
وأضاف المدرب أنه يشعر "بفخر كبير، خصوصا تجاه هذا الجيل من اللاعبين الذين نشأوا على فكرة أن يكونوا أفضل فريق، وأن يقدموا أفضل ما لديهم، وأن يكونوا قدوة كمجموعة وفريق وعائلة".
وتابع "هؤلاء اللاعبون يملكون إمكانات وموهبة استثنائية. إنه لشرف أن أرافقهم في هذه الرحلة. أشعر بتأثر كبير هؤلاء اللاعبون فازوا بكل شيء، وهم نموذج يحتذى به لإسبانيا وللشباب الإسباني".

 

أخبار ذات صلة
سحر ميسي يختفي أمام قوة «مصارعي الثيران»
مبابي يظفر بـ"الحذاء الذهبي" للمونديال ويحرم ميسي من كل شيء!
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
إسبانيا
منتخب إسبانيا
كأس العالم
آخر الأخبار
سحر ميسي يختفي أمام قوة «مصارعي الثيران»
الرياضة
سحر ميسي يختفي أمام قوة «مصارعي الثيران»
اليوم 03:43
مبابي يظفر بـ"الحذاء الذهبي" للمونديال ويحرم ميسي من كل شيء!
الرياضة
مبابي يظفر بـ"الحذاء الذهبي" للمونديال ويحرم ميسي من كل شيء!
اليوم 03:39
مليون شخص يحتفلون بأبطال العالم في ساحة سيبيليس
الرياضة
مليون شخص يحتفلون بأبطال العالم في ساحة سيبيليس
اليوم 03:23
دي لا فوينتي : توقعت حجم المعاناة وفخور بهذا الجيل الرائع
الرياضة
دي لا فوينتي : توقعت حجم المعاناة وفخور بهذا الجيل الرائع
اليوم 03:14
سكالوني : إسبانيا الأحق بالفوز وفخور بما قدمناه في المونديال
الرياضة
سكالوني : إسبانيا الأحق بالفوز وفخور بما قدمناه في المونديال
اليوم 03:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©