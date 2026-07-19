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الرياضة

مليون شخص يحتفلون بأبطال العالم في ساحة سيبيليس

مليون شخص يحتفلون بأبطال العالم في ساحة سيبيليس
20 يوليو 2026 03:23

مدريد (أ ف ب) 
يجوب أبطال العالم الإسبان، المتوجون على حساب الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم، شوارع وسط مدريد بعد ظهر اليوم الاثنين أمام حشود يُتوقع أن تصل إلى مليون شخص، بحسب ما أعلنت السلطات.وقبل ذلك، من المقرر أن تحط طائرتهم التابعة لشركة "إيبيريا" الإسبانية في مطار مدريد-باراخاس عند الساعة 12:50 بالتوقيت المحلي، وفقا لهيئة تشغيل المطارات الإسبانية "آينا".
بعدها، سينطلق الموكب الاحتفالي على متن حافلة مكشوفة ذات طابقين من قرب قصر لا مونكلوا، مقر إقامة رئيس الحكومة الاشتراكية بيدرو سانشيس، وصولا إلى ساحة سيبيليس في قلب العاصمة، بحسب ما كان أعلنه محافظ مدريد فرانسيسكو مارتين قبل المباراة النهائية، تحسبا لفوز "لا روخا".
وفي ساحة سيبيليس التي تُعد المكان التقليدي للاحتفال بألقاب المنتخب الإسباني وكذلك نادي ريال مدريد، سيُقام احتفال على منصة أُعدت خصيصا للمناسبة تكريما للاعبين.
وقال مارتين إن "نحو مليون شخص" يُتوقع حضورهم.
وأعلنت السلطات أنها ستتخذ إجراءات أمنية إضافية وتدابير خاصة بوسائل النقل للتعامل مع الحشود المنتظرة على طول مسار الموكب.
وأوضح مارتين أنه سيتم نشر 2050 شرطيا و400 عنصر من الحرس المدني لهذه المناسبة.

 

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