مبابي يظفر بـ"الحذاء الذهبي" للمونديال ويحرم ميسي من كل شيء!

يوجيرسي (وام)

نال قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، وتصدر مبابي قائمة هدافي البطولة بعدما سجل 10 أهداف، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أحرز 8 أهداف، ليجرده من الحلم الباقي بعد ضياع التتويج باللقب كما عزز مبابي صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفاً خلال ثلاث مشاركات مونديالية، متقدماً بفارق هدف واحد على ميسي، الذي يملك 21 هدفاً سجلها في ست مشاركات، ليكون الرقم الصعب في المونديال ويحرم ميسي من رقم قياسي لن يستطيع تحقيقه كونه المونديال الأخير للساحر الأرجنتيني.

وفي ترتيب سباق الحذاء الذهبي لمونديال 2026، جاء الإنجليزي جود بيلينجهام في المركز الثالث برصيد 7 أهداف، متساوياً مع النرويجي إرلينج هالاند.