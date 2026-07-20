كلباء يضم بيرو ومروان فهد

فيصل النقبي (كلباء)

أعلنت شركة كلباء لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب البرازيلي المقيم جويلهرم بيرو، قادمًا من الشارقة بنظام الإعارة، وذلك لتعزيز صفوف الفريق الأول خلال منافسات الموسم الجديد، حيث سيتم قيده ضمن قائمة اللاعبين المقيمين. ويأتي التعاقد مع بيرو ضمن تحركات إدارة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة تمتلك الخبرة في الملاعب الإماراتية، بما يسهم في زيادة الخيارات الفنية أمام الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني فيكتور سانشيز. كما أعلن النادي تعاقده مع اللاعب مروان فهد، ضمن خطة تعزيز صفوف الفريق واستكمال احتياجاته الفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية. على جانب آخر، يواصل الفريق تدريباته اليومية في معسكره الخارجي المقام في النمسا، وسط تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني، استعدادًا لخوض المباراة الودية الأولى في المعسكر، والتي يسعى من خلالها سانشيز للوقوف على جاهزية اللاعبين وتطبيق الجوانب الفنية والتكتيكية التي تم التدريب عليها خلال الفترة الماضية.





