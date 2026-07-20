الإثنين 20 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلباء يضم بيرو ومروان فهد

كلباء يضم بيرو ومروان فهد
20 يوليو 2026 10:00

فيصل النقبي (كلباء)

أخبار ذات صلة
خورفكان يواجه الخور القطري غداً
انتصارات لافتة لأندية «دوري أدنوك» في معسكرات أوروبا

أعلنت شركة كلباء لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب البرازيلي المقيم جويلهرم بيرو، قادمًا من الشارقة بنظام الإعارة، وذلك لتعزيز صفوف الفريق الأول خلال منافسات الموسم الجديد، حيث سيتم قيده ضمن قائمة اللاعبين المقيمين. ويأتي التعاقد مع بيرو ضمن تحركات إدارة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة تمتلك الخبرة في الملاعب الإماراتية، بما يسهم في زيادة الخيارات الفنية أمام الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني فيكتور سانشيز. كما أعلن النادي تعاقده مع اللاعب مروان فهد، ضمن خطة تعزيز صفوف الفريق واستكمال احتياجاته الفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية. على جانب آخر، يواصل الفريق تدريباته اليومية في معسكره الخارجي المقام في النمسا، وسط تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني، استعدادًا لخوض المباراة الودية الأولى في المعسكر، والتي يسعى من خلالها سانشيز للوقوف على جاهزية اللاعبين وتطبيق الجوانب الفنية والتكتيكية التي تم التدريب عليها خلال الفترة الماضية.
     

دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
آخر الأخبار
خورفكان يواجه الخور القطري غداً
الرياضة
خورفكان يواجه الخور القطري غداً
اليوم 11:00
لليوم الثالث.. سلطات الإطفاء الكورية تكافح حريقاً بمستودع
الأخبار العالمية
لليوم الثالث.. سلطات الإطفاء الكورية تكافح حريقاً بمستودع
اليوم 10:58
تراجع أسعار الذهب
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب
اليوم 10:47
الكونغو: ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا إلى 2344
الأخبار العالمية
الكونغو: ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا إلى 2344
اليوم 10:37
على مدى 15 عاماً.. «ميرال» تُعزّز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للسياحة والترفيه
اقتصاد
على مدى 15 عاماً.. «ميرال» تُعزّز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للسياحة والترفيه
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©