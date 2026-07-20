خورفكان يواجه الخور القطري غداً

فيصل النقبي (خورفكان)

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان غداً الثلاثاء أول مبارياته الودية في معسكره الخارجي المقام في تركيا، عندما يلتقي فريق الخور القطري، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم الجديد، في مواجهة ينتظر أن تشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمدرب الوطني عبدالمجيد النمر، الذي يسعى إلى رفع جاهزية الفريق، وتجربة العديد من العناصر والخطط الفنية، إلى جانب تعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، مستفيداً من المعسكر الذي يتضمن تدريبات يومية مكثفة وبرنامجاً إعدادياً متكاملاً.

وسيواصل خورفكان سلسلة مبارياته الودية بعد مواجهة الخور، حيث يلتقي التعاون السعودي، ثم يختتم معسكره بمواجهة فريق زد المصري، قبل العودة إلى الإمارات لبدء المرحلة الثالثة من الإعداد، والتي تسبق الدخول في المنافسات الرسمية، وسط تطلعات الجهاز الفني للوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل ضربة البداية.