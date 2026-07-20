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الرياضة

وفاة مشجع إسباني خلال الاحتفالات بكأس العالم

وفاة مشجع إسباني خلال الاحتفالات بكأس العالم
20 يوليو 2026 11:50

مدريد (أ ف ب) 
توفي مشجع إسباني يبلغ من العمر 13 عاما في سيوداد رودريجو، غرب إسبانيا، ليلة الإثنين إثر انهيار نافورة خلال الاحتفالات بفوز منتخب بلاده بلقب مونديال 2026 لكرة القدم، وفق ما أعلنت بلدية المدينة.وجاء في منشور للبلدية على فيسبوك "تُعرب بلدية سيوداد رودريجو عن بالغ حزنها وتتقدم بتعازيها في وفاة الفتى البالغ 13عاما، ما كان ينبغي أن يتحول احتفالا بفوز المنتخب الإسباني بكأس العالم لكرة القدم إلى مأساة"، متمنية "الشفاء العاجل للمصابين الآخرين".
وأوضحت خدمات الطوارئ في منطقة كاستيا-إي-ليون على منصة أكس صباح الإثنين أنه "بعد دقائق من الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي، تلقت فرق الإنقاذ عدة اتصالات بشأن انهيار نافورة على عدد من الأشخاص"، مشيرة إلى إصابة شاب آخر.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية، صعد عدد من المحتفلين إلى هذه النافورة التي انهارت تحت ثقلهم.

 

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