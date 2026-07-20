إسبانيا و«التانجو».. ممنوع الرقص مع «مصارعي الثيران»

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يكن نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين مجرد صراع على الكأس، بل تحوّل إلى واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ النهائيات، بعدما امتزجت الندية الكروية بالتدخلات العنيفة والاحتجاجات والمشاحنات التي رافقت معظم فترات اللقاء، قبل أن تحسم إسبانيا اللقب بهدف فيران توريس في الدقيقة 106، ورغم المحاولات الأرجنتينية لجرِّ المباراة إلى صراع بدني ونفسي، فإن المنتخب الإسباني تمسّك بأسلوبه المعتاد، معتمداً على الاستحواذ والضغط العالي وتدوير الكرة، وهو ما انعكس بوضوح في أرقام المباراة التي كشفت حجم الفارق بين الفريقين، وأكدت رفض الإسبان رقص «التانجو» مع مصارعي الثيران.

فقد أنهت الأرجنتين الشوط الأول دون أي تسديدة، لتصبح أول منتخب في تاريخ النهائيات الحديثة يعجز عن التسديد خلال أول 45 دقيقة من المباراة النهائية، بينما اكتفى ليونيل ميسي بـ15 لمسة فقط في الشوط الأول، وهو أقل عدد لمسات له في النصف الأول من أي مباراة بكأس العالم خلال آخر ثلاث نُسخ.

وبدأت المواجهة تأخذ منحنى أكثر خشونة منذ الدقيقة 14، عندما تدخّل أليكسيس ماك أليستر بعنف على داني أولمو، قبل أن يواصل نيكولاس تاجليافيكو استهداف لامين يامال بعدة تدخلات متتالية، وسط تساهل تحكيمي واضح، إذ لم تظهر البطاقة الصفراء الأولى إلا في الدقيقة 41 وكانت من نصيب ليساندرو مارتينيز.

وفي الشوط الثاني، ازدادت حدّة المباراة مع دخول لياندرو باريديس، الذي حصل على بطاقة صفراء بعد تدخُّل عنيف على رودري، لتتكرر المشادات بين لاعبي المنتخبين.

أما نقطة التحول الحقيقية فجاءت في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، عندما حصل إنزو فرنانديز على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخُّل متهوّر على باو كوبارسي. ووفقاً للإحصائيات، أصبح فرنانديز سادس لاعب يُطرد في نهائي كأس العالم، وثالث لاعب أرجنتيني يتعرض للطرد في المباراة النهائية عبر تاريخ البطولة.

واستغلت إسبانيا التفوق العددي بأفضل صورة ممكنة، وواصلت الضغط حتى سجّلت هدف الفوز من المحاولة رقم 20 في المباراة، لتؤكد تفوّقها الكامل على حامل اللقب.

ولم تنتهِ الإثارة مع صافرة النهاية، إذ اندلعت مشادات جديدة كان بطلها باريديس الذي اشتبك مع إريك جارسيا وجافي، بينما دخل رودري في مواجهة مع ناهويل مولينا، قبل أن يتدخل ليونيل سكالوني لاحتواء الموقف.

وفي النهاية، لم تكن إسبانيا بحاجة للدخول في حرب الأعصاب، بل اكتفت بما فعلته طوال البطولة: كرة قدم منظّمة، دفاع هو الأقوى في المونديال بعدما استقبل هدفاً واحداً فقط، وسيطرة تكتيكية جعلتها تستحق اللقب العالمي الثاني في تاريخها، بينما دفعت الأرجنتين ثمن خروجها عن النص أكثر من مرة.