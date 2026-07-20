الإثنين 20 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» في اختبار «الساعة» لـ «طواف فرنسا» غداً

«الإمارات للدراجات» في اختبار «الساعة» لـ «طواف فرنسا» غداً
20 يوليو 2026 14:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)
تتجه الأنظار، غداً الثلاثاء، إلى المرحلة السادسة عشرة من النُّسخة الـ113 لـ «طواف فرنسا للدراجات»، والتي تقام بنظام سباق فردي ضد الساعة لمسافة 26.1 كيلومتراً بين إيفيان ليه بان وتونون ليه بان، في أول اختبار حقيقي بعد يوم الراحة الثاني، وفي مرحلة قد تُعيد رسم الفوارق بين أبرز المرشحين للقب.
ويخوض السلوفيني تادي بوجاتشار، قائد فريق الإمارات-إكس آر جي، المرحلة بأفضلية معنوية وفنية، بعدما عزّز صدارته للترتيب العام عقب المرحلة الخامسة عشرة التي شهدت انسحاب أبرز منافسيه الدنماركي جوناس فينجيجارد، إثر سقوط قوي قبل نحو 20 كيلومتراً من خط النهاية.
وكانت المرحلة الماضية قد شهدت استمرار هيمنة فريق الإمارات، إذ حل بوجاتشار ثانياً، فيما جاء زميله المكسيكي إسحاق ديل تورو ثالثاً، خلف البلجيكي ريمكو إيفينبول، الذي حقق أول انتصار له في مرحلة عادية من «طواف فرنسا»، وصعد إلى المركز الثاني في الترتيب العام مستفيداً من انسحاب فينجيجارد.
ورغم فوز إيفينبول بالمرحلة، حافظ بوجاتشار على القميص الأصفر، بينما واصل ديل تورو تألقه بالقميص الأبيض لأفضل درّاج شاب، ليؤكد مرة أخرى عمق تشكيلة فريق الإمارات وقدرته على المنافسة على أكثر من جبهة.
وتكتسب المرحلة السادسة عشرة أهمية خاصة، إذ تمزج بين الصعود والنزول والطرق المستوية، مع ارتفاع تراكمي يقارب 500 متر، حيث يبدأ المسار بصعود يمتد 9.6 كيلومتر بمعدّل انحدار يبلغ 4.2%، قبل نزول فني لمسافة سبعة كيلومترات، ثم تسعة كيلومترات مستوية حتى خط النهاية، ما يجعلها اختباراً مثالياً للمتخصصين في سباقات ضد الساعة ولأصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام.
وتشير التوقعات إلى أجواء مشمسة ودافئة، مع رياح خفيفة، وهي ظروف مناسبة لتحقيق سرعات عالية، ما يزيد من أهمية كل ثانية في الصراع على المراكز الأولى.
ويأمل فريق الإمارات في مواصلة حضوره القوي، خاصة بعد الأداء الجماعي اللافت في المراحل الجبلية، حيث لعب إسحاق ديل تورو دوراً بارزاً في دعم بوجاتشار، رغم تعرُّضه للسقوط في المرحلة الماضية.
وقال الدرّاج المكسيكي: «كنتُ بخير بعد السقوط، لكنني بدأت أشعر بآلام في الظهر والساق اليسرى مع نهاية المرحلة، أنا سعيد بالالتزام بخطة الفريق، ومن المذهل أن يرغب شخص مثل تادي بوجاتشار في مساعدتي، هذا يمنحني دافعاً كبيراً، وقد بذلت كل ما لدي، وربما ارتكبت بعض الأخطاء في النهاية، لكنني راضٍ عن النتيجة، وعلينا فقط أن نقدم أداءً أفضل في المرحلة المقبلة».
ويبدو بوجاتشار المرشّح الأبرز لتعزيز صدارته، إلا أن إيفينبول، بطل العالم في سباقات ضد الساعة، سيكون أحد أبرز المنافسين على الفوز بالمرحلة، في حين يسعى فريق الإمارات إلى استثمار تفوّقه الجماعي للحفاظ على القميص الأصفر والاقتراب خطوة إضافية من التتويج الخامس لقائده السلوفيني في باريس.

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل 70 طناً من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا دعماً لمتضرري الزلزالين
الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لوزراء نقل دول «بريكس» بالهند
طواف
طواف فرنسا
الإمارات
آخر الأخبار
«ياس سي وورلد للبحوث» يستضيف فيلم «المحيط مع ديفيد أتينبورو»
الترفيه
«ياس سي وورلد للبحوث» يستضيف فيلم «المحيط مع ديفيد أتينبورو»
اليوم 14:46
فوكس يقتنص أول ألقابه الكبرى في «جولة دي بي ورلد» للجولف
الرياضة
فوكس يقتنص أول ألقابه الكبرى في «جولة دي بي ورلد» للجولف
اليوم 14:45
«الإمارات للدراجات» في اختبار «الساعة» لـ «طواف فرنسا» غداً
الرياضة
«الإمارات للدراجات» في اختبار «الساعة» لـ «طواف فرنسا» غداً
اليوم 14:30
غلاف كتاب أسماء الثابت (من المصدر)
التعليم والمعرفة
9 كتب جديدة ضمن إصدارات «العربية للمسرح»
اليوم 14:28
الشوملي قدمت «البرقع» في إسبانيا برؤية معاصرة
التعليم والمعرفة
الشوملي قدمت «البرقع» في إسبانيا برؤية معاصرة
اليوم 14:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©