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الرياضة

«البصمة العربية» تفرض حضورها في معسكرات أندية «دوري أدنوك»

«البصمة العربية» تفرض حضورها في معسكرات أندية «دوري أدنوك»
20 يوليو 2026 15:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
فرضت المواجهات العربية حضورها على برامج إعداد أندية دوري أدنوك للمحترفين خلال معسكراتها الخارجية في أوروبا وتركيا، مع اتجاه عدد من الفرق إلى مواجهة أندية خليجية وعربية، سعياً إلى رفع الجاهزية الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027.
وفي هولندا، خسر بني ياس أمام الخليج السعودي 1-2 في ثاني مبارياته الودية، وسجل محمدو كمارا هدف «السماوي» الوحيد، بعدما كان «السماوي» قد استهل ودياته بالفوز على أكاديمية «إيغاليتي» 3-1، بفضل ثنائية ليونيل فيردي وهدف محمد عوض الله.
وشهدت المباراة تبادل الدروع التذكارية بين الناديين، بحضور صالح إسماعيل، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم في بني ياس، والمهندس أحمد خريدة، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج السعودي، في لفتة تعكس العلاقات المتميزة بين الناديين.
وفي سلوفينيا، حقق الشارقة فوزه الثاني في معسكره الخارجي، بعدما تغلب على أبها السعودي 2-1، في ثاني مبارياته الودية، وسجل هدفي «الملك» البرازيلي جوليمار وعثمان كامارا.
وبالتوازي مع التحضيرات الفنية، واصل الشارقة ترتيب أوراقه للموسم الجديد، بعدما وافق على إعارة ماجد سرور إلى يونايتد حتى نهاية الموسم، وإعارة البرازيلي جولهيرم بيرو إلى كلباء لموسم واحد، إضافة إلى إعارة هارون إبراهيم إلى هاكن السويدي حتى منتصف عام 2027.
وتتواصل الوديات العربية، حيث يخوض النصر، الاثنين، ثاني مبارياته الودية في معسكره بالنمسا أمام السيلية القطري، بعدما افتتح مبارياته بالخسارة أمام سلوفان جالانتا السلوفاكي بهدف دون رد.
كما يلتقي خورفكان، الثلاثاء، نظيره الخور القطري في أولى مبارياته الودية خلال معسكره المقام في تركيا، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، في مباراة ينتظر أن تمنح الجهاز الفني فرصة للوقوف على جاهزية أكبر عدد من اللاعبين قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من التحضيرات للموسم الجديد.

 

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