ختام ناجح لبطولة الإمارات للشطرنج

الفجيرة (الاتحاد)

أُسدل الستار على منافسات بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة (المفتوحة والإناث)، التي نظّمها اتحاد الإمارات للشطرنج ضمن أجندة مسابقات الموسم المحلي، واستضافها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بمشاركة 152 لاعباً ولاعبة يمثّلون مختلف أندية الدولة.

وشهد حفل الختام حضور عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، وإبراهيم جلال البلوشي، الأمين العام لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وعدد من الشخصيات الرياضية، حيث جرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات.

وفي أبرز النتائج، تُوِّج عبادو شون أدريش من نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بلقب تحت 12 سنة للأولاد، فيما أحرزت جوليزادة أسينا (كلباء) لقب الإناث بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وفي فئة تحت 14 سنة، فاز راشد حسين الحمادي (الشارقة الثقافي للشطرنج) بلقب الأولاد، بينما تُوِّجت الريم الحمادي (أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية) بلقب الإناث.

وحصد محمد شيان (الشارقة الثقافي للشطرنج) لقب تحت 16 سنة للأولاد، فيما أحرزت شمة خلفان السويدي (دبي للشطرنج والثقافة) لقب الإناث.

وفي منافسات تحت 18 سنة، نال حمد شعيب (الشارقة الثقافي للشطرنج) لقب الأولاد، بينما تُوِّجت موزة ناصر الشامسي (العين للشطرنج والألعاب الذهنية) بلقب الإناث.

أما في فئة تحت 20 سنة، ففاز خليفة خالد (الفجيرة للشطرنج والثقافة) بلقب الشباب، فيما تُوِّجت زينب درويش المعمري (العين للشطرنج والألعاب الذهنية) بلقب الشابات.

وسجّل نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة حضوراً مميزاً، بعدما حصد أربع ميداليات، عبر حفصة عيسى (برونزية تحت 12 سنة)، وفاطمة محمد راشد (فضية تحت 16 سنة)، وعهود عيسى (فضية تحت 18 سنة)، وعنود عيسى (فضية تحت 20 سنة).

وأكد عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، وشهدت مستويات متميزة عكست التطور المستمر لقاعدة الشطرنج في الدولة، مشيراً إلى أن المنافسات أفرزت عدداً من المواهب الواعدة القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية.

وأضاف: «يواصل الاتحاد تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف وصقل المواهب من خلال تنظيم البطولات المحلية على مدار الموسم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات في البطولات الخليجية والعربية والقارية والدولية».

ووجّه الحمادي الشكر إلى نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على استضافة البطولة، مشيداً بحسن التنظيم والتعاون الكبير الذي أسهم في نجاح الحدث، كما أثنى على جهود الحكام واللجان المنظّمة والأندية المشاركة، مؤكداً أن هذه البطولات تُمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير اللعبة وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي.