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الرياضة

فوكس يقتنص أول ألقابه الكبرى في «جولة دي بي ورلد» للجولف

فوكس يقتنص أول ألقابه الكبرى في «جولة دي بي ورلد» للجولف
20 يوليو 2026 14:45

 
دبي (الاتحاد)
حقق اللاعب ريان فوكس، أول لقب بطولة كبرى في مسيرته، وذلك بفوزه بالنسخة الـ154 لبطولة بريطانيا المفتوحة، التي اختتمت في نادي رويال بيركديل للجولف، في ساوثبورت بإنجلترا، وتُعد رابع البطولات الكبرى «الجراند سلام» جولة دي بي ورلد للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»،
ونجح النيوزيلندي فوكس، في إنهاء المنافسات برصيد 10 ضربات تحت المعدل، مستفيداً من تحقيقه ضربة «بيردي» عند الحفرة الأخيرة، ليكسب 1665 نقطة، ويقتحم قائمة العشر الأوائل «التوب 10» في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، إذ بات يحتل المركز الخامس بإجمالي رصيد يبلغ 2042 نقطة.
ويُعد هذا الفوز الخامس لفوكس في جولة دي بي ورلد، والأول بلقب بطولة كبرى في مشاركته رقم 29 في إحدى البطولات الأربع الكبرى، منها المشاركة عشر مرات في بطولة بريطانيا المفتوحة تحديداً، كما أنه كسب جائزة مالية 3,2 مليون دولار أميركي.
دخل اللاعب النيوزيلندي اليوم الأخير متأخراً بفارق ضربتين عن الصدارة، وبرصيد سبع ضربات تحت المعدل بعد 11 حفرة في الجولة الأخيرة، وكان يكافح لإيجاد موطئ قدم له في ظل الظروف الصعبة على ملعب ساوثبورت المشمس، لكنه قدم أداءً رائعاً وجريئاً في المراحل الأخيرة ليحرز كأس كلاريت، ويتوج بطلًا باللقب الأغلى في مسيرته.
وبأسلوبه السريع المعهود على أرض الملعب، انتهز الفرصة محققاً أربع ضربات بيردي في آخر ست حفر، مسجلاً اثنتين من أفضل ضرباته في مسيرته في الحفرة 18، ​​قبل أن يحافظ على هدوئه ليسجل ضربة بيردي من مسافة 11 قدماً، محققاً فوزاً بفارق ضربة واحدة على الأميركي كاميرون يونج، الذي كان قد سجل في وقت سابق تسع ضربات تحت المعدل بـ64 ضربة.
وخلال حفل تسليم الكأس، قال فوكس، البالغ من العمر 39 عاماً وأب لطفلين: «تحدثتُ إلى أطفالي الليلة الماضية، وقالوا: 'أحضر الكأس. أعتقد أن هذا الكأس سيكون هدية رائعة لهم»، ثم أضاف: «بصراحة، الأمر لا يُصدق. ما زلتُ لا أعرف ماذا أقول. أعصابي متوترة للغاية. لستُ متأكداً تماماً كيف سددتُ تلك الضربة الحاسمة في الحفرة 18. إنه حلم أصبح حقيقة.»
على صعيد آخر، حقق الإيطالي ستيفانو ماتزولي لقب بطولة كوراليس بونتاكانا التي أقيمت في جمهورية الدومينيكان بالتزامن مع بطولة بريطانيا المفتوحة.
وأنهى ماتزولي المنافسات برصيد 20 ضربة تحت المعدل، ليكسب 585 نقطة، ويتقدم في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى المركز 39 برصيد 809 نقطة.

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