«تورنادو» نجم إسطبل ابن سرور يعود إلى ألمانيا



عصام السيد (أبوظبي)

يقترب «تورنادو أليرت» من العودة إلى المنافسات، مع احتمال كبير لرحلة ثانية إلى ألمانيا، وقدّم حصان سعيد بن سرور أداءً مميزاً في الموسم الماضي عندما كان عمره ثلاث سنوات، حيث حلّ رابعاً في سباق 2000 جينيز وسادساً في الديربي، قبل أن يُحرز المركز الثاني في سباق هامبتون كورت ستيكس في رويال آسكوت.

ثم حقق إنجازاً أكبر بفوزه بسباق جروسر دالماير برايس - بايريشيس زوخترين من الفئة الأولى قبل 12 شهراً، متفوّقاً على الفائز اللاحق في رويال آسكوت، «ماب أوف ستارز»، لكن انتكاسة لاحقة أبعدته عن المنافسات منذ ذلك الحين.

وفي طريق عودة ابن «تو دارن هوت» إلى المنافسة، ورغم أن الدفاع عن لقبه في ميونيخ قد يكون سابقاً لأوانه، إلا أن ابن سرور يتطلع إلى جائزة أخرى رفيعة المستوى على الأراضي الألمانية، والتي فاز بها الموسم الماضي نجم جودلفين الآخر «ريبلز رومانس».

وقال المدرب سعيد بن سرور: «لقد تدرّب قبل يومين، وهو في حالة جيدة وفي قمة لياقته، الخطة هي اصطحابه إلى ألمانيا، لقد سجّل اسمه في السباق الذي فاز به العام الماضي، ولكن في الوقت نفسه، من المرجّح أن نشارك به في سباق هوبجارتن 9 أغسطس لمسافة ميل ونصف جائزة برلين الكبرى».

وتابع: «لقد سجّل اسمه في سباق الميل وربع الميل مرة أخرى، لكنني أعتقد أنه سيحتاج حالياً إلى جولتين تدريبيتين إضافيتين ليكون في أفضل حالاته».

وفي معرض حديثه عن غيابه الطويل، أضاف ابن سرور: «لقد تعرّض لانتكاسة بعد فوزه في ألمانيا العام الماضي، لم تكن إصابة خطيرة، لكننا اعتنينا به ونتطلع إلى مشاركته في السباقات مجدداً، بعد ألمانيا، سننظر في الخيارات المتاحة له، ربما سننظر في بطولة كندا الدولية وغيرها من السباقات في الخارج».