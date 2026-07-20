أشهر صوتين في «يو إف سي» والملاكمة يشعلان نهائي المونديال



معتصم عبدالله (أبوظبي)

لم تحتج جماهير نهائي كأس العالم إلى سماع صافرة البداية لتدرك أن ليلة الختام ستكون مختلفة، فقبل أن تتحرك الكرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، دوّى في المدرجات صوتان يعرفهما عشاق الملاكمة و«يو إف سي» جيداً، «هيا نستعد للنزال» و«حان الوقت»، بعدما جمع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمرة الأولى الأخوين غير الشقيقين مايكل بافر وبروس بافر لتقديم نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين.

واعتلى أشهر صوتين في عالمي الملاكمة و«يو إف سي» منصة الحفل الافتتاحي لتقديم المنتخبين، قبل أن تبلغ الأجواء ذروتها عندما أمسك بروس بافر الميكروفون وأطلق عبارته الشهيرة «It's Time» (حان الوقت)، التي ارتبطت على مدى ثلاثة عقود بأكبر نزالات بطولة «يو إف سي»، لتتبعها لحظات العد التنازلي لانطلاق النهائي وسط تفاعل جماهيري كبير.

ولم يغب مايكل بافر عن المشهد، إذ أضفى بصوته التاريخي لمسة الملاكمة العالمية، عندما ردد عبارته الأشهر «Let's Get Ready to Rumble» (هيا نستعد للنزال)، المستخدمة في أكبر نزالات الملاكمة منذ ثمانينيات القرن الماضي، في أول ظهور لها خلال نهائي كأس العالم.

ولم تكن هذه المشاركة الأولى للأخوين خلال البطولة، إذ سبق لمايكل بافر أن قدّم مباراة نصف النهائي بين إنجلترا والأرجنتين، فيما تولى بروس تقديم مواجهة فرنسا وإسبانيا، قبل أن يجتمعا في المشهد الختامي، في خطوة منحت النهائي طابعاً استعراضياً غير مسبوق.

ويرتبط الشقيقان بتاريخ مهني طويل، إذ تولى بروس إدارة أعمال مايكل خلال تسعينيات القرن الماضي، وأسهم في تحويل عبارته الشهيرة إلى واحدة من أشهر العلامات التجارية في الرياضة العالمية، قبل أن يصنع هو الآخر هويته الخاصة منذ انضمامه إلى «يو إف سي» عام 1996، ليصبح صوته مرادفاً لأكبر نزالات الفنون القتالية المختلطة.

وعقب مشاركته في النهائي، عبّر بروس بافر عن فخره عبر حسابه الرسمي في «إنستجرام»، قائلاً: «يا له من شرف أن أُعلن انطلاق نهائي كأس العالم لكرة القدم، شكراً لـ(فيفا) على دعوتي للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، وآمل أن أكون قد رفعت اسم عائلة يو إف سي عالياً».

وجسّدت مشاركة الأخوين بافر توجه «فيفا» إلى تحويل نهائي كأس العالم إلى عرض رياضي وترفيهي عالمي، لا يقتصر على كرة القدم فحسب، بل يجمع أيضاً أشهر الشخصيات والأصوات التي صنعت تاريخ الرياضة في مختلف الألعاب.